Maymunların Etkileşimi İnsanlarınkiyle Büyük Benzerlik Taşıyor

Araştırmacıların gözlemlerine göre maymunların etkileşimi, insanların etkileşim kurma ve sonlandırma biçimi ile büyük benzerlikler taşıyor. İnsanlar büyük bir çoğunlukla bir başkası ile etkileşime girerken yazılı olmayan kurallara bağlı kalma eğiliminde olur.

Örneğin bir insan yakın çevresinden birisi ile karşılaştığında ona selam verip nasıl olduğunu sorabilir. Bu genellikle bir sohbet başlatmak için kullanılır. "Seni görmek güzeldi" gibi ifadelerin kullanılması ise konuşmanın sonlanmak üzere olduğunun bir sinyali olarak görülür.

Bu zamana kadar insanların bu tür konuşma ayrıntılarına sahip tek tür olduğu düşünülüyordu. Görünüşe bakılacak olursa bu tür ayrıntılar yalnızca insanlarda görülmüyor.

Maymunların Etkileşimi İnsanlarınkiyle Aynı Şekilde Gerçekleşiyor

Araştırmacılar, yeni yapılan bir çalışmada maymunların etkileşim kurma ve sonlandırma biçimlerinin de insanlarınki ile aynı olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırmaya göre maymunlar da karşılıklı konuşmalarda bazı ayrıntılara dikkat ediyor.

Araştırma ekibi, hayvanat bahçesinde yer alan bonobo ve şempanze grupları arasındaki 1.242 etkileşimi analiz etti. Bu analizlerin sonucunda maymunların insan etkileşimleri ile ilişkilendirilen konuşma başlangıcı ve bitişi gibi ayrıntıları büyük bir çoğunlukla kullandığı tespit edildi.

Çalışmanın yazarları, bulguların yalnızca insanlarda değil aynı zamanda büyük maymunlarda da görüldüğünü ve bu nedenle de konuşma başlatma ve bitirme biçiminin büyük bir benzerlik taşıdığını belirtti.

Durham Üniversitesinden bir araştırmacı olan Raphaela Heesen, canlıların davranışlarının bir fosilinin olmadığını, davranışların geçmişten bugüne nasıl geliştiğinin bulunması için kemikleri kazıp çıkarma yoluna benzer bir yolun izlenemeyeceğini ancak şempanzeler ve bonobolar gibi büyük maymunların davranışlarının incelenebileceğini söyledi.

Çalışma kapsamında bonoboların yüzde 90'ında, şempanzelerin ise yüzde 90'ında insanlarınkine benzer şekilde konuşma başlatıldığı gözlemlendi. Etkileşim türleri arasında ise dokunma, deri temizleme, el ele tutuşma ve karşılıklı olarak bakışma gibi etkileşimler yer aldı.

iScience'da yayınlanan çalışmada maymunlar arasındaki yakınlık gibi faktörlere de dikkat edildi. Bonobolar sosyal açıdan birbirine ne kadar yakınsa konuşma başlatma süresinin de o kadar kısa olduğu keşfedildi.

Heesen, insanların yakın bir arkadaşı ile iletişim kurmak için daha az çaba harcadığını belirtti. Maymunların da iletişim kurarken karşısındaki ile ne kadar yakın olduğuna dikkat etmesi, maymunların etkileşim kurma biçiminin insanların etkileşim kurma biçimi ile aslında ne kadar büyük benzerlik taşıdığını gösteriyor.