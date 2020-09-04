MediaTek Dimensity 1000C 5G İşlemci Duyuruldu, İşte Özellikleri

MediaTek, akıllı telefonlar için Dimensity serisi altında düzenli aralıklarla yeni 5G işlemcilerini piyasaya sürüyor. Şimdi şirket 5G akıllı telefonlar için yeni işlemcisini duyurdu. Amerika’da duyurulan MediaTek Dimensity 1000C işlemcinin özellikleri haberimizde.

MediaTek Dimensity 1000C İşlemci Özellikleri

Yeni tanıtılan MediaTek Dimensity 1000C işlemci, Amerika’da T-Mobile’ın ülke çapında 5G ağında LG Velvet akıllı telefona güç sağlayacak. Şirket yonga setinin premium kullanıcı deneyimi için gelişmiş yapay zeka yetenekleri, gelişmiş ekran özellikleri, hızlı bağlantı ve gelişmiş multimedya yetenekleri sunduğunu söylüyor.

Dimensity 1000C, 7nm üretim sürecinden geçen bir işlemci ve performansı ve gücü artıran büyük, düşük gecikmeli ortak bir önbelleğe sahip; 4 adet Arm-Cortex-A77 GPU çekirdeği ve 4 adet güç verimliliği sağlayan Arm Cortex-A55 çekirdek içeriyor.

MediaTek, mobil oyuncuların parmaklarının ucunda güçlü grafiklere sahip olmasını sağladığını da ekliyor. Üstün deneyim için yapay zeka kamera, yapay zeka asistanı ve uygulama içi ve işletim sistemi iyileştirmeleri için üç farklı yapay zeka işlemcisini bir araya getiren MediaTek Yapay Zeka işleme birimi (APU 3.0) de var. Ayrıca Netflix’de AV1 HDR ve YouTube’da AV1 video izleme desteği ile geliyor. MediaTek, AV1 video akışını mobile getirmek için Twitch ile birlikte çalıştığını söylüyor. Çift Ekran ve Çift Sesle Uyandırma desteğinin yanı sıra, gelişmiş kamera desteğini de sahip.

Bu tanıtımla birlikte, Dimensity 1000C halihazırda Dimensity 1000 ve Dimensity 1000 Plus işlemciden oluşan serinin üçüncü varyantı oldu. MediaTek, Dimensity 1000’in yanı sıra Dimensity 800 ve Dimensity 700 serisi 5G işlemcilere de sahip.