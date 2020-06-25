Microsoft Flight Simulator 2020 Karşılaştırma Videosu Yayınlandı

Asobo Studio tarafından geliştirilmekte olan Microsoft Flight Simulator 2020, bu sene içerisinde çıkışını gerçekleştirecek. Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak olan oyun için bir karşılaştırma videosu yayınlandı. Flight Sim kanalından yayınlanan videoda Microsoft Flight Simulator 2020, selefiyle karşı karşıya geldi.

Microsoft Flight Simulator 2020, E3 2019 fuarında duyurulmuştu. Herhangi bir ertelenme yaşanmadan çıkması durumunda, 2006 yılındaki Flight Simulator X sonrasında serinin ilk ve genel olarak on birinci büyük oyunu olacak.

Microsoft Flight Simulator 2020 Ne Kadar Gelişti?

Serinin en yenisi, yüksek derecede detaylı ve etkileyici uçakları ile son derece gerçekçi bir uçuş deneyimi yaşatacak. Tercihen kendi uçuş planınızı oluşturarak gece veya gündüz fark etmeksizin istediğiniz noktaya seyahat edebileceksiniz. Geliştirici Asobo Studio, Bing Haritalar aracılığıyla dokular ve topografik veri kullanılması ile tüm dünya gerçekçi şekilde oluşturulacak. Arazi, ağaçlar, çimler, binalar ve su için de Microsoft Azure teknolojisinden faydalanılacak. Dahası ise çevrimiçi olarak oynamanız durumunda, gerçek meteoroloji verilerine dayalı olarak gerçek dünya ile oyundaki dünyanın hava koşulları bire bir aynı olacak.

Flight Sim Youtube kanalı üzerinden yayınlanan ve Microsoft Flight Simulator X ve Microsoft Flight Simulator 2020'yi karşı karşıya getiren videoda, her iki oyunda da bulunan havalimanları gösteriliyor. Bu sayede de aradaki görsel gelişimi net olarak görme fırsatımız oluyor.

Keyifli seyirler dileriz!