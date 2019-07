Microsoft, GamesCom 2019 Programını Açıkladı

E3 2019 sonrası Haziran ayına göre sakin bir Temmuz ayı geçiriyoruz ama önümüzdeki Ağustos ayında GamesCom 2019 fuarı var. Avrupa bölgesindeki en büyük oyun fuarı olan GamesCom bu sene 20 - 24 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Katılımda bulunacak olan büyük isimler de yavaş yavaş planlarını açıklamaya başladılar bile. Microsoft, yaptığı duyuru ile GamesCom 2019 sırasında bizlere neler sunacağını açıkladı.

Açılış fuara özel Inside Xbox programı ile yapılacak. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü TSİ 18:00 sıralarında başlayacak ve en son haberlerin, oyunların, aksesuarların ve daha birçok şeyin paylaşılacağı program Mixer, Twitch, Youtube, Facebook, Twitter ve Xbox sayfası üzerinden canlı izlenebilecek.

Inside Xbox programı sonrasında 21 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında ise dileyen herkesin katılımda bulunabileceği topluluk etkinlikleri, oyun turnuvaları, paneller ve daha başka etkinlikler düzenlenecek.

Eğer GamesCom 2019 fuarına katılımda bulunabilecekseniz, Xbox standında iki yüze yakın oyunu deneme fırsatınızın olacağını söyleyelim. Bu yapımların arasında hem Xbox One hem de PC platformundaki Xbox Game Pass servisine gelecek olan Age of Empires II Definitive Edition, Battletoads, Bleeding Edge, Gears 5, Halo: The Master Chief Collection (PC) ve Minecraft Dungeons gibi oyunlar da bulunacak. Ayrıca Borderlands 3, DOOM Eternal, NBA 2K20 ve Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint üçüncü parti geliştiricilerin oyunları da yer alacak.

Son olarak, son teknoloji PC donanımlarına da yer verilecek olan fuar alanında özel olarak toplanmış bilgisayarlar, Acer markasının oyun dizüstü ve masaüstü bilgisayarları ve diğer Microsoft ortaklarının ürettikleri yüksek kaliteli bilgisayar parçalarını da görmek mümkün olacak.