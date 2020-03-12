Milli Eğitim Bakanı, Uzaktan Eğitim için Açıklama Yaptı! #okullartatil

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlenen koronavirüs zirvesinde alınan kararları duyurmuştu. Alınan karara göre ilkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edilecek. 23 Mart'ta bu öğrenciler için uzaktan eğitim uygulanacak denilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında şunları söyledi:

Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır. 23 Mart'tan itibaren ders ortamını evlere taşıyacak, öğrencilerimizin eğitimine uzaktan devam etmesini sağlayacağız. Uzaktan eğitim içeriklerimiz hazır durumdadır. Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak.

Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak. Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız.

Bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin de okullarda bulunmalarını beklemiyoruz, onların da evlerinde olmalarını bekliyoruz. Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Tatil durumu özel okullar için de geçerli.