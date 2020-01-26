Motorola Gizemli Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde, güvenilir bir kaynak tarafından, Motorola’nın piyasaya sürmek için hazırlandığı yeni telefonu ile ilgili bir render yayınlandı.

Sosyal medyada çok ses getiren render, telefon ile ilgili ilginç detaylar içeriyor.

Öncelikle, görünen o ki Motorola yeni modelini kalemle üretmeyi tercih ediyor. Kalem, Motorola’nın uzun süredir kullanmadığı bir ayrıntı. Bu nedenle teknoloji meraklıları yeni çıkacak telefonu çok merak ediyor. Yayınlanan rendera göre, çıkacak olan telefon ince yan çerçevelere sahip ve sol üst köşede delikli bir kamera bulunuyor.

Edge + mı Geliyor?

Daha önce, Motorola’nın piyasaya süreceği yeni modelin, Edge + olacağı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Yayınlanan render, Edge + ‘ a mı ait yoksa Motorola bambaşka yeni bir telefon mu piyasaya sürecek merakla bekleniyor.

Henüz Motorola yetkilileri konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Sektörde yapılan yorumlar ise sadece render ile, gelecek olan telefonun üst düzey bir Motorola modeli olduğunu söylemenin zor olduğu yönünde.

Teknoloji meraklıları ve rakipler Motorola’nın yeni telefonunu merakla bekliyor. En çok da çıkacak olan telefonun Samsung Galaxy Note10 Lite ile yarışıp yarışamayacağı merak ediliyor.