16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Global Pazara Geliyor! Tarih Verildi

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu Razr Fold global pazarda satışa sunulmaya hazırlanıyor. Yeni bir gelişme ile birlikte Razr Fold'un global sürümünün çıkış tarihi belli oldu. Çok yakında piyasaya sürülmeye hazırlanan cihazda Qualcomm'un güçlü bir işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca OLED ekranıyla da dikkatleri üzerinde topluyor.

Motorola Razr Fold Global Pazarda Ne Zaman Çıkacak?

En iyi katlanabilir telefonlardan biri olan Motorola Razr Fold, 11 Nisan 2026 tarihinde global pazarda satışa sunulacak. Bu telefon, tıpkı Samsung Galaxy Z Fold 7 gibi yatay olarak katlanabiliyor. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunuyor. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alıyor.

Motorola Razr Fold Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Razr Fold'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Motorola akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Razr Fold'un da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Razr Fold'un Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Razr Fold için 1.999 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kur ile birlikte 101 bin 978 TL'ye denk geliyor. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 200 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Motorola Razr Fold'un Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 8.1 inç

Ana Ekran Çözünürlüğü: 2232 x 2484 piksel

2232 x 2484 piksel Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

6200 nit Ana Ekran Teknolojisi: OLED

Ana Ekran Parlaklığı: 6200 nit

6,6 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

Ana Ekran Teknolojisi: OLED

İkinci Ekran Boyutu: 6,6 inç

165Hz İkinci Ekran Parlaklığı: 6000 nit

6000 nit İkinci Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB

512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Depolama: 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera (İkinci Ekran): 32 MP

32 MP Ön Kamera (Ana Ekran): 20 MP

20 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Güncelleme Desteği: 7 yıl

7 yıl İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Razr Fold'un Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony Lytia 828 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Periskop telefoto 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Cihaz ayrıca 8K ve 4K çözünürlüklerinde video kaydı yeteneğine de sahip.

İkinci ekranda 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera, ana ekranda ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Karşılaştıram yapmak gerekirse Motorola Razr 60'ta 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

Motorola Razr Fold'un Ekran Özellikleri Neler?

8,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, OLED ekranda 2232 x 2484 piksel çözünürlük, 6200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. İkinci ekran, 6,6 inç büyüklüğüne sahip. OLED ekran teknolojisiyle birlikte gelen ikinci ekran, 6000 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Razr 60'ta ise ana ekranda AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2640 piksel çözünürlük, ikinci ekranda 1056 x 1066 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran mevcut.

Motorola Razr Fold'un İşlemcisi Nasıl?

Katlanabilir telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Genshin Impact'i 120 FPS'te Mobile Legends: Bang Bang'i 165 FPS'te, Wuthering Waves'i ise 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz oynanabiliyor.

İşlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu işlemci, OnePlus 15R, Realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T dahil olmak üzere pek çok cihazda yer alıyor. Motorola Razr 60'ta sekiz çekirdekli Dimensity 7400X işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Motorola Razr Fold'un en iddialı katlanabilir telefonlardan biri olduğunu düşünüyorum. OLED ekran kullanan biri olarak bu ekran teknolojisinde siyahların tam siyah, renklerin ise çok canlı olarak gösterildiğini belirteyim. Dolayısıyla Razr Fold'da hem oyun oynamak hem de dizi ve film izlemek çok keyifli olacaktır.

Yüksek parlaklık ise dışarıda bile telefonun rahatça kullanılabilmesini sağlayacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edildiğini söyleyebilirim. Aradaki fark özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz veya üzeri bir yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde hissediliyor. Bu arada güçlü işlemci sayesinde telefonda oyunlar kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.