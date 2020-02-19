Motorola Razr Kullanıcıları Ekran Soyulmasından Şikayetçi!

Bazı Motorola Razr kullanıcıları tarafından son zamanlarda raporlanan şikayetlere göre yeni modelde ekran soyulma sorunu yaşanıyor.

Pek Çok Sorun ile Gündemde

Katlanabilir telefonların hala emekleme çağı içerisinde olduğunu ve önlerinde uzun bir süreç olduğunu biliyoruz. Nitekim yapılan araştırmalara göre tüketiciler de bu şekilde düşünüyor. Geçtiğimiz saatlerde Galaxy Z Flip modeli ile ilgili paylaştığımız bazı endişe verici gelişmelerin ardından bir kötü haber de Motorola tarafında geldi. Şirketin yeni katlanabilir telefon modeli oldukça ciddi bir sorun ile karşı karşıya gibi gözüküyor.

Henüz bir hafta gibi kısa bir süredir yeni modeli kullanan Raymond Wong, yeni modelin ekranını kaplayan panelin ekrandan ayrıldığını ve bazı bölgelerde de kabarcık tipinde izler bıraktığını söyledi. Wong'a göre bu olay 45 dakika süren bir tren yolculuğu sırasında gerçekleşti ve telefon bu sırada Wong'un cebindeydi.

Bunun nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama bunun herhangi bir etkiden kaynaklanmadığına (herhangi bir kuvvet vb olmadığına) dair söz verebilirim. Cihaz yolculuk boyunca cebimde duruyordu ve hiçbir yerinde görünür bir hasar yok. Sorun sadece kozmetikte de değil. Bu soyulma sonrasında ekranın bazı noktalarında temas algılanmıyor. Bunun sıcaklıktaki değişiklikler nedeni ile olabileceğini düşünüyorum. Sıcaklık, yapıştırıcıyı gevşetecek bir tür reaksiyonu tetiklemiş olabilir.

Motorola Açıklama Yaptı

Söz konusu iddiaların ardından açıklamalarda bulunan Motorola, konu ile alakalı olarak şu ifadeleri kullandı:

Razr'ın ekranına olan güvenimiz tam. Tüketicilerin gündelik kullanım sonucunda ekran soyulmasını yaşamasını beklemiyoruz. Herhangi bir akıllı telefonda da olduğu gibi akıllı telefonunuzu -20 derece ila 60 derece (santigrat) aralığının dışında bir yerde saklamamanızı tavsiye ediyoruz. Tüketiciler kötüye kullanım veya kullanıcı hatası nedeni ile değil de sıcaklık nedeni ile (normal kullanım sırasında) herhangi bir sorun yaşarlarsa bu, garantimiz kapsamında değerlendirilecektir.

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