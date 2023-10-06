NASA'dan Ay'a Yönelik İlginç Proje: 'Ay Dondurucusu'

NASA, astronotların Dünya'nın uydusunun yüzeyini keşfederken kullanmaları için bir "Ay dondurucusu" inşa etmeyi planlıyor.

Uzay ajansının inşasını planladığı "dondurucu", astronotların Ay'dan aldıkları ve Dünya'ya geri göndermeyi planladıkları malzemeleri güvenli bir şekilde saklamak için kullanılacak.

Bu yeni bir fikir ve NASA'nın geçmişte de üzerinde durduğu fikirlerden biri. Nasa bu projeyi ilk olarak 2020'de gündeme getirmişti ancak geçen yıl Artemis I'in başarısı ve şimdi Artemis III ile insanları Ay'a geri gönderme planları ile şirket, muhtemelen çok geç olmadan bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

Ay Dondurucusu Hangi Amaçlarla Kullanılacak?

Ay dondurucusunun, Ay'dan malzeme toplamanın ötesinde "görevler sırasında toplanan insan biyolojik/fizyolojik örneklerinin" depolanması ve taşınması için de kullanılması planlanıyor. Bu da muhtemelen bilim insanlarının uzay uçuşlarının ve Ay'da uzun süre kalmanın astronotları nasıl etkilediğini analiz etmelerini sağlayacak malzemelerin taşınmasına yardımcı olacak.

NASA, Ay dondurucusunun 2027'nin sonundan önce hazır olmasını istediğini söylüyor, bu da 2028'de fırlatılacak olan Artemis V'e kadar kullanılmayacağı anlamına geliyor.

Şimdiye kadar NASA, projeyle ilgili olarak Ay dondurucusunun soğuk iç kısmının toplam hacminin 10x10x26 inçten az olmaması gerektiğini ve içinde herhangi bir şey depolanmadan önce tüm sistemin ağırlığının 55 kilogramdan az olması gerektiğini belirtti.

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