NASA İkinci Bir Dünya Aramak İçin Yeni Teleskop Yapıyor

İnsan nüfusunun artması ile birlikte çevresel felaketler de giderek korkunç boyutlara ulaşmaya başladı. Bunun farkında olan NASA Yeni Bir Dünya arayışlarını hızlandırdı. İşte haberimizin detayları.

Uzay çalışmalarının en önemli nedenlerinden birisi de hiç şüphesiz Yeni Bir Dünya bulmak. Ancak bu o kadar kolay değil. Özellikle çevremizdeki gezegenlerin yaşama pek elverişli olmaması bilim insanlarını en çok uğraştıran konular içerisinde yer alıyor. NASA tam da bunu yapmak için bir teleskop önerdi.

NASA uzay çalışmalarında ileriyi düşünüyor

ABD'nin uzay havacılık birimi olan NASA, dünya benzeri gezegenler bulmak için son tempo çalışıyor. Kuruluş yaşanabilir Dış Gezegen Gözlemevi (HabEx) misyonunu ortaya attı. İnsanlığın sonunda yer değiştirebileceği bir “ikinci Dünya” aramak için bu proje geliştirildi.

Ohio State Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan Profesör Scott Gaudi yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, Dünya'ya benzer bir yaşam bulabilecek olup olmadığını görmek. Teleskop yaşamı destekleyebilecek bir yer bulunabilir" dedi.

HabEx, Hubble Uzay Teleskobuna benzer bir uzay teleskobu olacak. Ancak Hubble'ın 2.4 metre genişliğine kıyasla 4 metre genişliğinde çok daha büyük bir aynası olacaktı. Ayrıca, 52 metre genişliğinde bir disk ile donatılacak. uzay teleskobu yukarıdan gelen yıldız ışıklarını engelleyecek. Böylece uzaklarda daha sönük ışıklara sahip yıldızlar keşfedilecek. Peki sizce bu misyon uzay çalışmalarında ne tür değişimler sağlayabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.