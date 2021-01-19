NASA, Türkiye'nin Yer Altı Suları Haritasını Paylaştı

NASA, Türkiye yoğun kuralık yaşıyor başlıklı bir yazı yayımladı ve yazıda Türkiye'nin yer altı suları haritası paylaşıldı. Türkiye'nin yer altı suları haritası haberimizde. İşte Türkiye'nin yer altı suları haritası ve detaylar.

Türkiye'nin Yer Altı Suları Haritası

NASA tarafından yayımlanan yazıda şu cümlelere yer verildi:

"2021 yılının başlarında Türkiye'nin çoğu şiddetli kuraklık yaşıyor. Ülkenin en kalabalık şehri olan (15 milyon) İstanbul civarındaki çok sayıda rezervuar, 15 yılın en düşük su depolama seviyelerine ulaştı. Koşullar devam ederse mahsul üretimi tehdit altında olabilir. Kuru koşullar, birkaç mevsim düşük yağıştan sonra geliyor. 2019'da yaz ve sonbahar ayları çoğunlukla yağmurdan mahrum kaldı ve rezervuarlardaki su seviyeleri azaldı. Daha sonra 2020, yılın ikinci yarısında oldukça az yağışla son beş yılın en kurak ayıydı. Temmuz 2020'den bu yana, Türkiye'deki hemen hemen tüm iller neredeyse her ay ortalamanın altında yağış aldı. Ekim'den Aralık'a kadar, ülke genelinde yağış 1981-2010 ortalamasından yüzde 48 daha düşüktü."

Hemen aşağıdan , Yerçekimi Kurtarma ve İklim Deneyi İzleme (GRACE-FO) uyduları tarafından ölçülen 11 Ocak 2021 itibariyle sığ yeraltı suyu depolaması haritasını göz atabilirsiniz.

Mavi alanlarda normalden daha fazla su bulunur ve turuncu ve kırmızı alanlarda daha az su bulunur.

NASA açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Yetkililer, yağmur eksikliği ve yüksek su talebi nedeniyle, mevcut koşullar devam ederse İstanbul'un aylar içinde suyunun bitebileceğini söyledi . 13 Ocak 2021 itibarıyla İstanbul çevresindeki en az yedi rezervuardaki depolama oranları yüzde 25'in biraz altında ölçüldü. Konya Ovası'nda çiftçiler, Temmuz-Aralık 2020 arasında 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 38 daha az yağış yaşadılar. Son altı ayda yağış olmaması, tahıl hasadını önemli ölçüde azalttı ve çiftçiler için kuraklık uyarılarını tetikleyerek gelecekteki mahsuller için belirsizlik bıraktı üretim. Tahminler, 2021 Ocak ayının ikinci yarısında daha fazla yağmur bekleniyor, ancak su seviyelerini rahat hacimlere yükseltmek için uzun ve kalıcı yağmur gerekecek."

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