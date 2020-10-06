NBA 2K21 PS5 Oynanış Fragmanı Yayınlandı: Oyun Muazzam Görünüyor!

NBA 2K21, önümüzdeki ay yeni nesil konsollar için de satışa sunulacak. Bunun öncesinde 2K Games, gözlerimize ziyafet çektirecek bir paylaşımda bulundu. NBA 2K21 PS5 oynanış fragmanı yayınlandı.

Visual Consepts tarafından geliştirilmiş olan NBA 2K21, Eylül ayı içerisinde PC (Steam), PlayStation 4, Stadia, Switch ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Yeni nesil konsollar için de geliştirilmekte olan oyun, Xbox Series S / X için 10 Kasım 2020 ve PlayStation 5 için de 12 Kasım 2020 ve 19 Kasım 2020 tarihlerinde satışa sunulacak.

Serinin yeni oyunu NBA 2K21, seleflerine göre görsellik, yapay zeka, oyun modları, oynanış sistemi ve dahası ile çok daha gerçekçi bir basketbol deneyimi sunuyor. Yeni bir kariyer modunun da bulunduğu oyunda, kendi oyuncunuzu oluşturduktan sonra on lisanslı kariyer programından başlayıp da hem saha içinde hem de saha dışında devam edecek bir senaryo ile NBA oyuncusu haline getirmeye çalışıyorsunuz.

Oyunda MyTEAM, NBA 2K21 Neighborhood ve USA Basketball gibi farklı modlar da bulunuyor. MyTEAM ile günümüzdeki NBA oyuncuları ve efsanelerden oluşan kadronuzu oluşturup rekabete girebiliyorken, NBA 2K21 Neighborhood ile farklı mekanlarda bire bir, üçe üç ve beşe beş karşılaşmalar yapabiliyorsunuz. Dahası ise Pro-Am ve 2K Compete Events mücadelelerine katılıp çeşitli ödüller kazanabilmeniz mümkün oluyor. USA Basketball ise adını veren takımın şampiyona efsanesini yeniden yaşamanıza olanak tanıyor.

NBA 2K21 PS5'te Göz Alıcı Görünüyor

2K Games, bugün yayınladığı yeni fragman ile NBA 2K21 oyununun yeni nesil versiyonunun oyun içi görüntülerini gözler önüne serdi. Aşağıdan izleyebileceğiniz fragman, PlayStation 5 üzerinde kaydedilmiş. Geliştirilmiş ışıklandırma, dokular ve animasyon motoru ile yeniden oluşturulan oyuncu hareketleri ile son derece gerçekçi fizikler ve animasyonlar görebileceğiz. Dahası ise her bir arenada yüz elliden fazla yapay zeka karakteri de olacakmış.

NBA 2K21 Mamba Forever Edition sahibiyseniz, oyunun standart yeni nesil versiyonuna sahip olabileceksiniz. Sunulan MyTEAM çapraz aşama kaydetme ve paylaşımlı VC cüzdanı sayesinde, MyTEAM puanlarınız, jetonlarınız, kartlarınız ve ilerleyişiniz hem mevcut hem de yeni nesil konsolunuzda eş zamanlı olarak korunacakken kazandığınız ve satın aldığınız tüm VC’ler de her iki versiyonda kullanılacak.

NBA 2K21 için yayınlanan yeni nesil oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.