Need for Speed: Heat Çapraz Platform Desteğine Kavuştu

Need for Speed: Heat için artık içerik desteğinin sonuna gelindi. Geçtiğimiz senenin Kasım ayında çıkmış olan yarış oyunu için bugün son güncelleme yayınlandı. PC (Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanan güncelleme ile Need for Speed: Heat çapraz platform desteğine kavuşmuş oldu.

Need for Speed serisinin oyunları Need for Speed: Rivals oyunundan bu yana Ghost Games stüdyosu tarafından geliştiriliyordu ama Şubat ayında yapılan duyuru ile Criterion Games stüdyosuna geri dönüş yapılmış olduğunu öğrenmiştik. Birleşik Krallık menşeli stüdyo sıradaki oyuna bütünüyle odaklanmadan önce, Need for Speed: Heat sayfasını kapatmayı ihmal etmedi.

Need for Speed: Heat Çapraz Platform Desteği Sunacak

Dün oyunun resmi sayfasından yeni bir paylaşım yapan Criterion Games, bugün itibarıyla son bir güncellemenin yayınlanacağını duyurmuştu. PC (Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanan bu güncelleme genel olarak hata çözümlemeleri içeriyor olsa da, biz oyuncular açısından önemli bir yeniliği de beraberinde getiriyor: Çapraz platform desteği.

Oyununuzu güncelledikten sonra, diğer platformlarda oynayan arkadaş(lar)ınızı davet edebilecek ve birlikte çevrimiçi yarışlar yapabilecek veya Palm City sokaklarında dilediğiniz gibi dolaşabileceksiniz. Bu, aynı zamanda Need for Speed: Heat oyununa Electronic Arts tarihinde çapraz platform desteği sunan ilk oyun olma özelliğini kazandırdı.

Son güncellemenin ardından Criterion Games artık yeni oyuna odaklanacak. Şu an için karşımıza nasıl bir Need for Speed oyununun geleceğini bilmiyoruz ama Genel Müdür Matt Webster oyuncuların geri dönüşlerini dinleyeceklerini söylüyor. Bununla birlikte, ilk detaylar da EA Play Live 2020 sırasında verilecekmiş.

Need for Speed: Heat Bu Ay Ücretsiz Oluyor

Son olarak, Need for Speed: Heat 16 Haziran 2020 tarihinde EA Access ve Origin Access Basic servislerinin ücretsiz oyun kütüphanesine ekleneceği de müjdelendi. Yani aktif aboneliğiniz varsa, serinin güncel oyununu ek bir ücret ödemeden indirdikten sonra herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynayabileceksiniz.