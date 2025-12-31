3 Bin TL'lik Yarış Oyunu PlayStation Plus'a Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus aracılığıyla her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation oyuncuları kütüphanedeki oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve bu sayede keyifli zaman geçirebiliyor. Son sızıntı ile birlikte önümüzdeki ay PS Plus abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlardan bir tanesi açıklığa kavuştu.

PlayStation Plus'a Ocak 2026'da Hangi Oyun Eklenecek?

PlayStation Plus'ın kütüphanesine 6 Ocak 2026 tarihinde Need for Speed Unbound'un ekleneceği iddia edildi. Eğer bu iddia doğru ise PlayStation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren ekstra bir ücret ödemeden popüler oyunu indirip oynamaya başlayabilecek. Ücretsiz olarak sunulacak diğer iki oyunun neler olacağı henüz belli değil.

PlayStation Plus Essential aboneleri için aralık ayında Killing Floor 3 (PS5), LEGO Horizon Adventures (PS5), Neon White (PS5, PS4), The Outlast Trials (PS5, PS4) ve SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5) ücretsiz olarak sunulmuştu. Sony'nin önümüzdeki günlerde Ocak 2026'nın PlayStation Plus Essential oyunlarını açıklaması bekleniyor.

Need for Speed Unbound Fragmanı

Need for Speed Unbound Nasıl Bir Oyun?

Criterion Games tarafından geliştirilen Need for Speed Unbound, en iyi yarış oyunları arasında yer alıyor. Eğlenceli bir oynanış sunan yapım, sokak yarışlarına odaklanıyor. Oyun, Lakeshore adlı kurgusal bir şehirde geçiyor. Chicago'dan esinlenerek tasarlanan bu şehirde adrenalin dolu yarışlar yapıyoruz.

Popüler yapımda hem tek oyunculu kariyer modu hem de çevrim içi mod bulunuyor. Kariyer modunda sıfırdan başlayıp yükselmeye çalşırken çevrim içi modda ise arkadaşlarımızla veya dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ediyoruz. Araçlar ve şehir gerçekçi bir şekilde tasarlanmışken drift ve nitro gibi anlarda çizgi film benzeri efektler yer alıyor.

Need for Speed Unbound'da araç kullanımı, serinin arcade tarzına uygun şekilde oldukça akıcı durumda. Dolayısıyla oynanış mekaniğine kısa sürede alışabiliyoruz. Böylece uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebiliyoruz. Oyunda ayrıca arabaları modifiye etme yani kişiselleştirme imkânı da mevcut. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyun, 2022 yılında satışa sunuldu.