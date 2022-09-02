Neolitik Dönemde Yaşamış Bir Kadının Yüzü Canlandırıldı

Yaklaşık 5.700 yıl önce, şimdiki Malezya'da yaşayan bir kadının neredeyse yeniden yapılandırılmış yüzü ortaya çıktı. Araştırmacılar, tam kimliği gizemini koruyan bir kişiye ait bu yüzün görünümünü elde etmeyi başardılar.

Malezya Sains Üniversitesi'nden (USM) bir arkeolog ekibi, Malezya'nın kuzeybatısındaki Penang'da bulunan Neolitik bir bölge olan Guar Kepah'ta 2017 yılı kazılarında "Penang kadını" olarak adlandırdıkları iskeleti keşfettiler. Bu, birden fazla kazı sırasında bölgeden çıkarılan 41 iskeletten biriydi. Kadının kalıntılarının etrafına dağılmış olarak bulunan kabukların radyokarbon tarihlemesi, kadının Neolitik veya MÖ 8.000 ila 3.300 arasında değişen Yeni Taş Devri sırasında yaşadığını ortaya çıkardı.

Kadının Yaklaşık 40 Yaşlarına Yakın Olduğu Düşünülüyor

Vücudun "neredeyse tamamlanmış" kafatasının BT (bilgisayarlı tomografi) taramalarının yanı sıra günümüz Malezyalılarının 3D görüntülerini kullanarak, Brezilyalı bir grafik uzmanı olan ortak araştırmacı Cicero Moraes, USM araştırmacılarıyla birlikte çalışarak yüz yaklaşıklığını oluşturmak adına çalıştı. Kadının yaklaşık 40 yaşına kadar yaşadığına inanılıyor.

Moraes, kafatasını dijitalleştirdikten sonra kafatasının sanal yüzeyi boyunca bir dizi işaretleyici koydu. Moraes bir e-postada WordsSideKick.com'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Günümüz Malezyalılar gibi "çoğunlukla uyumlu popülasyonlar üzerinde yürütülen istatistiksel çalışmalara dayanarak ve yaklaşık olarak kafatasına yakın bir yapıya sahip sanal vericiler (3D yeniden yapılandırılmış bilgisayarlı tomografi) kullandık ve vericiyi kafatasına uyana kadar uyarladık (deforme ettik). Tüm bu çapraz verilerle o dönem yaşamış birinin yüzünün nasıl görüneceğini elde ettik."

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