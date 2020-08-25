Nihat Hatipoğlu Koronavirüse Yakalandı! İşte Açıklama

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, koronavirüs hastalığına yakalandı. Nihat Hatipoğlu resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun yaptığı açıklama.

Nihat Hatipoğlu: "Koronavirüs Tanısı ile Tedavi Görüyorum"

Hatipoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" cümlelerine yer verdi.

Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun — Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) August 25, 2020

Koronavirüste Son Durum

24 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 259.692 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.139'a yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı 237.908 olarak açıklandı.