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Note 9 ile Birlikte Gelecek İlginç Özelliker

Samsung Galaxy Note 9 Özellikler
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Samsung yarın akşam saatlerinde Galaxy Note 9’u tanıtmaya hazırlanırken, Android tabanlı telefon henüz telefon piyasaya çıkmadan özelliklerine dair birçok detay öğrendik. Çıkan bu haberlerle birlikte telefonu satın almak istemeseniz bile heyecanlanabileceğiniz birçok detay olduğunu da görmüş olduk.

Depolama alanından renklere kadar daha önce hiç görülmemiş birçok özelliği Galaxy Note 9'da kullanmak istediğinin sinyallerini çok önceden bu yana veren Samsung, henüz resmi olarak detayları duyurmasa bile hemen aşağıda görebileceğiniz gibi birçok detay ortaya çıkmış durumda. 

Samsung Galaxy Note 9 1TB

Note 9 depolama alanı

Samsung’un Galaxy Note 9’a koyduğu en büyük yeniliklerin başında muhtemelen depolama alanındaki büyüme geliyor. 512GB’lık Note 9’u piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtilen Samsung’un dahili depolama alanının yanı sıra 512GB’lık microSD kart desteği sunarak toplam depolama alanını 1TB’a kadar yükseltmeye hazırlandığı söylenenler arasında yerini aldı. Böylece telefonlarda bilgisayarlarda kullanılan kadar depolama alanı açılmış olacağı dile getirildi.

Samsung Galaxy Note 9 Renkler

Note 9’un renkleri

Samsung Galaxy Note 9, daha önce herhangi bir Note serisi telefonda görmediğimiz kadar fazla renk seçeneği sunacak. Hemen yukarıda gördüğünüz renklerin yanı sıra fotoğrafın sol ve sağ tarafından bulunan seçeneklerde görüldüğü gibi yine ilk kez gövdeyle çerçeve kenarları farklı renklerde boyanacak.

Samsung Galaxy Note 9 Parmak İzi okuyucu

Note 9 parmak izi okuyucu

Henüz resmi duyuru yapılmaması sebebiyle kesinliğinden emin olamasak bile Galaxy Note 9’da parmak izi okuyucunun ekranın altında olacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Yani ekranda herhangi bir yere basmanızla birlikte telefonun parmak izinizi okuyabilir.

Samsung Galaxy Note 9 Arayüz

Note 9 Android arayüzü

Android işletim sistemi tercih eden telefonlar temelde aynı işletim sistemini kullanıyor olmalarına karşın hepsi farklı giydirmelerle telefonlarına farklı bir hava katıyorlar. Samsung da uzun yıllardır kullandığı ve kendiyle bütünleşen tasarım anlayışını Note 9 ile birlikte değişebilir.

BONUS: Samsung Galaxy Note 9 Canlı Yayını

Note 9, yarın New York'ta düzenlenecek lansmanla tanıtılacak. Tamindir ekibi olarak TSİ 18:15'te Facebook ve YouTube hesaplarımızdan yapacağımız canlı yayınlarda Note 9'a dair tüm ayrıntıları sizlerle anbean paylaşacağız. Canlı yayından önceyse Galaxy Note Serisi için Çekilmiş En Eğlenceli 5 Reklam başlıklı yazımızı okumayı unutmayın. 

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