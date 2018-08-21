Nvidia, RTX 2000 Serisi Ekran Kartlarını Tanıttı!

Geçtiğimiz gün Gamescom fuarında lansman düzenleyen Nvidia, yepyeni RTX 2000 serisi ekran kartlarını duyurdu. İlk defa Ti modeliyle normal sürümü aynı anda duyuran Nvidia'nın yeni ekran kartlarına yakından bakalım:

Üç yeni RTX 2000 modelini oyunculara ve içerik oluşturucularına sunan Nvidia'nın RTX 2070, 2080 ve 2080 Ti modellerini paylaştığını belirtmek gerekiyor. Özellikle fiyat etiketleri bakımından birbirinden ayrılan kartlarda kullanılan RTX teknolojisi sayesinde daha gerçekçi görüntüler ve üst düzey performans yakalanabilecek.

Nvidia RTX 2070 Özellikleri ve Fiyatı

Yeni serinin giriş modeli olan RTX 2070'de 2304 CUDA çekirdeği bulunuyor. Temel saat hızı 1.41GHz olan ekran kartının standart bellek olarak 8GB GDDR6 ile geleceğini belirtmek gerekiyor. 14 Gbps bellek hızına sahip olan cihazın 1620 MHz boost hızıyla dikkat çektiği görülüyor.

iki ayrı sürüm ile kullanıcılara sunulacak RTX 2070'in Founders Edition'ı 599 dolar, normal sürümü ise 499 dolardan pazardaki yerini alacak. Ancak ürünün diğer RTX modellerine göre pek çok konuda benzerlik gösterdiğini ve bu anlamda iyi bir tercih olabileceğini söylemek lazım.

Nvidia RTX 2080 Özellikleri ve Fiyatı

Nvidia RTX 2080 bilgisayar oyuncularının en çok tercih edeceği ekran kartı modeli olacak gibi gözüküyor. 2,944 CUDA çekirdeğine sahip olan cihazın 1.51GHZ temel saat hızında çalıştığı ifade edildi. 256 bitlik bellek arabirimi genişliğini barındıran RTX 2080'nin 8GB GDDR6 bellekten beslendiği dile getirildi.

Yine Founders Edition ve normal sürüm olmak üzere iki farklı şekilde satılacak olan RTX 2080'nin fiyatı ise sırasıyla 799 dolar ve 699 dolar olacak. Ayrıca 2080 modeli belki 2080 Ti kadar yetenekli olmayabilir ancak fiyat konusunda kullanıcıları cezbettiğini söyleyebiliriz.

Nvidia RTX 2080 Ti Özellikleri ve Fiyatı

Gamescom Nvidia sunumunun tartışmasız yıldızı GeForce RTX 2080 Ti oldu. RTX 2080 Ti kullanıcılara yapay zeka ve nöral ağ oluşturma yetenekleri sunuyorken aynı zamanda NVIDIA teknolojisiyle geliştirilen ışın izleme özelliğine sahip. 4,352 CUDA çekirdeği ve 1,54 GHz temel saat hızına sahip olan cihazın 11GB GDDR6 bellek ile geleceği belirtildi.

Ayrıca RTX 2080 Ti, 7680 x 4320 çözünürlük desteği sayesinde aynı anda dört monitöre görüntü verebiliyor. İster gerçek zamanlı ışın izleme, ister NVIDIA Ansel, ister G-SYNC olsun, RTX 2080 Ti hepsine destek sunabiliyor. Founders Edition fiyatı 1199 dolar olan ürünün normal sürümü ise 999 dolardan kullanıcılarla buluşacak.

Peki ya siz Nvidia'nın yeni GPU modellerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!