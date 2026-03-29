OnePlus'ın 9.000 mAh Bataryalı Telefonu İçin Tarih Ortaya Çıktı!

OnePlus'ın bir süredir çeşitli sızıntılarla gündeme gelen Ace 6 Ultra modeliyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 165Hz yenileme hızı, MediaTek Dimensity 9500 işlemci ve 9.000 mAh bataryayla gelmesi beklenen akıllı telefonun son olarak potansiyel tanıtım tarihi paylaşıldı. İşte merak edilen detaylar!

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, yaklaşan OnePlus Ace 6 Ultra modelinin nisan ayında düzenlenecek bir etkinlikte piyasaya sürüleceğini iddia etti. Bilindiği üzere Ace 5 Ultra geçen yılın mayıs ayında tanıtılmıştı. Yani söylentiler doğruysa akıllı telefon bir ay erken gelecek.

OnePlus Ace 6 Ultra Özelikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran yenileme hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Şarj hızı: 120W

120W Kamera: 50 Megapiksel

OnePlus Ace 6 Ultra Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus Ace 6 Ultra, 6,8 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla gelecek. Kullanıcılar, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim elde edebilecek diyebiliriz.

Hatırlanacağı üzere OnePlus Ace 5 Ultra’da da aynı boyut ve çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel kullanılmıştı. Ancak yenileme hızı 144 Hz seviyesindeydi. Yani yeni modelde özellikle akıcılık önemli ölçüde artırılmış olacak.

OnePlus Ace 6 Ultra İşlemcisi Nasıl Olacak?

Cihazın işlemcisi MediaTek Dimensity 9500 olacak. 3nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir adet 4.21 GHz ARM C1-Ultra, üç adet 3.50 GHz ARM C1-Premium ve dört adet 2.70 GHz ARM C1-Pro çekirdeklerine ek olarak Mali-G1 Ultra MC12 grafik birimine sahip.

Bu işlemci halihazırda vivo X300, X300 Pro ve OPPO Find X9 Pro gibi amiral gemisi akıllı telefonlara da güç veriyor. Oyun performansında ise PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang ve War Thunder Mobile gibi mobil yapımları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

OnePlus Ace 6 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera mevcut olacak. Fakat şu ana dek diğer sensörlerle ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Burada Ace 5 Ultra'da 8 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası olduğunu düşündüğümüzde yeni modelin kamera tarafında selefine sadık kalması ihtimaller dahilinde.

OnePlus Ace 6 Ultra Bataryası Nasıl Olacak?

OnePlus'tan şu ana dek konuyla ilgili bir açıklama gelmese de Ace 6 Ultra'nın 9.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Bu pilin 120W hızlarında şarj olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Ace 5 Ultra'da 100W hızlarını destekleyen 6.700 mAh'lik bir pil mevcuttu.

OnePlus Ace 6 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Ace 5 Ultra’nın başlangıç fiyatının 2.799 Çin yuan (vergisiz yaklaşık 17.821 TL) seviyelerindeydi. Yeni modelin selefine kıyasla daha güçlü işlemci, ekran ve batarya gibi özelliklerle geleceğini göz önüne aldığımızda yaklaşık 3.500 Çin yuan (vergisiz yaklaşık 22.285 TL) seviyelerinden satılması muhtemel. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 46 bin TL'ye denk geldiğini söyleyebiliriz.

Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi bir bilgi yok. Burada OnePlus Ace 5 Ultra'nın Türkiye'de satışının bulunmadığını belirtelim. Yani bir son dakika değişikliği yaşanmadığı sürece Ace 6 Ultra'nın da ülkemize gelmesi çok düşük bir ihtimal diyebiliriz.

Editörün Notu

Daha önce şirketin OnePlus 6 başta olmak üzere bazı modellerini kullanma şansım oldu. Bunların ortak noktası güçlü işlemci, kaliteli ekran ve şarj süreleriydi. Markanın OnePlus Ace 6 Ultra'da da bu geleneği sürdüreceğini düşünüyorum. Zira akıllı telefon 9.000 mAh batarya, MediaTek Dimensity 9500 işlemci ve 165Hz gibi güçlü özelliklere sahip olacak.