9000 mAh Batarya ve Snapdragon İşlemcili OnePlus Nord 6'nın Çıkış Tarihi Belli Oldu

OnePlus Nord 6'nın çıkış tarihi belli oldu. Şirketin uygun fiyatlı amiral gemisi olarak konumlandırdığı serinin yeni modeli, Snapdragon 8s Gen 4 işlemci ve 9,000 mAh'lık devasa batarya kapasitesi ile nisan ayının ilk haftasında karşımızda olacak.

OnePlus Nord 6 Ne Zaman Tantılacak?

OnePlus, bir süredir sızıntılarla gündeme gelen Nord 6'yı 7 Nisan 2026'da tanıtılacak. İlk olarak Hindistan'da duyurulacak olan bu model, daha sonra global bir lansman ile dünyanın geri kalanında satışa çıkacak. Kıyaslamak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OnePlus Nord 5, 8 Temmuz'da tanıtılmıştı.

OnePlus Nord 6, Türkiye'de Satılacak mı?

Bildiğiniz üzere OnePlus, pek çok modeli ile Türkiye pazarında aktif bir akıllı telefon üretici. Ancak geçtiğimiz yıl yaz aylarında tantıılan Nord 5 ülkemizde satılmadı. Nord serisinin diğer modelleri için de durum benzer. Bu nedenle OnePlus Nord 6, Türkiye'de satılma ihtimali sıfır olmasa da oldukça düşük.

OnePlus Nord 6'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

RAM : 12 GB

Depolama : 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 9.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Belirtmekte fayda var ki OnePlus Nord 6'nın teknik özellikleri hakkında bildiğimiz her şey sızıntılardan gelmektedir. Buna rağmen 9.000 mAh batarya ve Snapdragon 8s Gen 4 işlemci gibi bazı özelliklerden eminiz. Ancak telefon tanıtıldığında RAM 12 yerine 16 GB olabilir. Ya da ana kamera farklı olabilir. Bunun için 7 Nisan'ı beklemek zorundayız.

OnePlus Nord 6'nın Performansı Nasıl Olacak?

OnePlus Nord 6, Qualcomm'un geçtiğimiz yıl tanıttığı Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden güç alacak. Daha önce Nothing Phone (3), Poco F7 ve Honor 500 gibi telefonlarda karşımıza çıkan bu işlemci, hem günlük kullanımda hem de oyun oynamak gibi performans gerektiren senaryolarda kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Örnek verecek olursak aynı işlemciyi kullanan Poco F7 ile yapılan testler PUBG Mobile'da 90 FPS, Call of Duty Mobile'da ise 120 FPS'e ulaşabildiğini gösteriyor. Modern oyunlarla yapılan hiçbir testte işlemci 60 FPS'in altına düşmüyor. OnePlus Nord 6'nın da benzer bir performans sunması bekleniyor.

OnePlus Nord 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sızıntılar, OnePlus Nord 6'nın Avrupa satış fiyatının 449 Euro olacağı yönünde. Bu meblağ güncel kur ile yaklaşık 23 bin TL yapıyor. Ancak bu söz konusu telefonun ülkemizde satışa çıkması durumunda 23 bin TL olacağı anlamına gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti, satılan her telefondan dört farklı kalemde vergi alıyor. Böylelikle vergi yükü yüzde 104 artıyor.

Yani olur da OnePlus, Nord 6'yı Türkiye'de satarsa fiyatı en az 47 bin TL olacak. Bazı akıllı telefon üreticileri kâr payından kısarak yerel fiyatlandırma yapıyor ve fiyatı daha da düşük tutmayı başarıyor. Ancak bunu yapan şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Editörün Yorumu

Ben pek çok OnePlus modeli gibi Nord 6'yı da oldukça beğendim. Ancak pek çok telefonda olduğu gibi modeli de Türkiye'deki kullanıcılar açısından yorumlamalıyım. Eğer OnePlus Nord 6, 47 bin TL'den Türkiye'de satışa çıkarsa satın almak pek de mantıklı olmayacaktır. Benzer özelliklerdeki Nothing Phone (3) modelini yaklaşık 10 bin TL daha ucuza ya da daha güçlü telefonları yakın fiyatlara bulmak mümkün. Ancak yurt dışında yaşıyor ya da Türkiye'de yurt dışı telefon kullanmayı sorun etmiyorsanız Nord 6 gerçekten de size uygun bir model olabilir.