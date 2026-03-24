vivo'nun 144Hz AMOLED Ekranlı Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo X300s'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde performans testinde ortaya çıkan vivo X300s'in bu kez özellikleri sızdırıldı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

vivo X300s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 9500

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7.100 mAh

Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik 2.0

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo X300s'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arasında gezinirken ve oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Serinin bir önceki modeli vivo X200s modelinde 6,67 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 5000 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

vivo X300s'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telfeonda Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci, PUBG Mobile, Fortnite ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 9500 işlemcisinin OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok telefonda da bulunuyor. vivo X200s'te sekiz çekirdekli Dimensity 9400+ işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Bu işlemciye sahip cihazlarda da yüksek grafik kalitesine sahip oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabiliyor.

vivo X300s'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

X300s'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Telefon ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Serinin önceki modeli X200s'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Bu telefonun ön kamerasında 32 megapiksel çözünürlük bulunuyor.

vivo X300s'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. X300s ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 90W hızlı şarj sayesinde telefon kısa sürede şarj olacak. Böylece zamandan tasarruf edilecek.

vivo X300s Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300s'in nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci, 16 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo X200s, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

vivo X300s Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X300s'in Türkiyeye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X300s'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

vivo X300s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300s'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 79 bin 999 TL'ye satılıyor. X300s'in X300'e kıyasla daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini Türkiye fiyatı 84 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satıalbileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayi seven biri olarak vivo X300s'in işlemcisi dikkatimi çekti. Bu güçlü işlemcinin yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini söyleyebilirim. Bu arada 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına saihp AMOLED ekranda hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin çok keyifli olacağını düşünüyorum.

Bence X300s, işlemci ve ekran özelliklerinin yanı sıra pil ömrüyle de dikkatleri üzerinde toplayacak. 7.100 mAh batarya kapasitesi sayesinde kullanıcılar telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. Ayrıca telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olması da çok büyük bir avantaj. Kullanıcılar dışarıda yağmur yağarken "telefon acaba su geçirecek mi" endişesi yaşamak zorunda kalmayacak.