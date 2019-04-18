Online Alışverişin En Etkili Yolu Sosyal Medyadan Geçiyor

Gelişen teknolojilerle dönüşen yeni dünyada sosyal medya da oldukça önemli bir paya sahip. Türkiye’de 59 milyon internet kullanıcısı var ve bunların 52 milyonu aktif sosyal medya kullanıcısı. Haliyle bu kullanıcıların büyük çoğunluğu alışverişini internet üzerinden yapıyor.

En aktif sosyal medya platformu YouTube olurken, hemen arkasında Instagram ve Facebook bulunuyor. Twitter, Snapchat ve Linkedin de kullanıcılar tarafından tercih edilen diğer sosyal medya ortamları olarak sıralanıyor. 2019 yılının Şubat ayında hesaplanan verilere göre Türkiye’de 43 milyon Facebook, 33 milyon Instagram ve 9 milyon Twitter kullanıcısı bulunuyor.

En Çok Bireysel Satıcılar Tercih Ediliyor

Bu nedenle pek çok şirket ve bireysel satıcı pazarlama ve iletişim kanalı olarak sosyal medyayı tercih ederken ürünlerini de bu platformlar üzerinden satmaya hızla adapte olarak, sosyal ticaret sisteminin gelişmesine ve giderek yayılmasını ön ayak oluyorlar. Sosyal medya kullanıcıları giyim, takı tasarımı, el yapımı oyuncak, düğün aksesuarları ve dijital yazılım gibi ürünleri sosyal medya üzerinden bireysel satış yapan üreticilerden alıyor.

Bu platformlarda satış süreçlerinin kilit noktalarından biri olan güven ilişkisi doğru kurulduğunda müşterilerle sürekli bir iletişim sağlanıyor. Ve bu bir noktadan sonra müşteri sadakatine dönüşerek satıcılar için önemli bir iş potansiyeli ortaya çıkarıyor.

Sosyal medyanın bireysel satıcılara sunduğu bir diğer avantaj ise yeni ürünlerini henüz satışa sunmadan duyurulabilmeleri. Satıcılar böylece yeni ürünlerini hemen almak isteyen müşterilerini yormadan, onları web sitesine yönlendirmeden bulundukları platformdan alışveriş yapmalarını sağlayabiliyor.