OPPO'dan 120Hz AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

OPPO'nun yeni telefou F33 Pro 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bir sızıntı ile birlikte F33 Pro 5G'nin tanıtım tarihi ve fiyatı açıklığa kavuştu. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonda MeediaTek tarafından orta segment bir Dimensity işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO F33 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

F33 Pro 5G'nin 14 Nisan tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri,ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde didkörtgen şeklinde büyük bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Cihaz ayrıca kırmızı ve açık mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.

OPPO F33 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak F31 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda F33 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklamanın yapılmadığının altını çizelim.

OPPO F33 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO F33 Pro 5G'nin 375 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 16 bin 729 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 34 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

OPPO F33 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 6360 Max

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69K sertifikası

Ağırlık: 194 gram

OPPO F33 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan OPPO F31 Pro'da ise 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık mevcut.

F31 Pro'nun ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda F33 Pro 5G'de yüksek çözünürlük ve 1400 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

OPPO F33 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. F31 Pro'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

OPPO F33 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO F33 Pro 5G gücünü Dimensity 6360 Max işlemcisinden alacak. Bu işlemciye dair herhangi bir detay mevcut değil. F31 Pro'da Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'I ortalama 80 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Dimensity 6360 Max de benzer bir performans sergileyecektir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda OPPO F33 Pro 5G'nin orta segmentte oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Benim için telefonun bataryası çok önemli çünkü şarj işlemyile sık sık uğraşmayı sevmiyorum. F33 Pro 5G, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Yüksek şarj hızı ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Suya dayanıklılığın da oldukça önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Örneğin dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefon su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.