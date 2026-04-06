Kamerasına Yan Bakılmayacak! OPPO'nun Yeni Amiral Gemisi Yolda

OPPO'nun bu ay içerisinde tanıtacağı Find X9s Pro modeliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amiral gemisi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekecek akıllı telefonun son olarak detaylı kamera özellikleri ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Find X9s Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre, çok yakında tanıtılması beklenen OPPO Find X9s Pro modeli 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kamerayla gelecek. Bu kamerada f/1.8 diyafram açıklığı ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteği bulunacak.

Cihazda Samsung’un geliştirdiği ISOCELL HP9 sensörü kullanılacak. Söz konusu sensörün Samsung tarafından 2024 yılında piyasaya sürüldüğünü ve 1/1.4 inç boyutuna sahip olduğunu belirtelim. Öte yandan ISOCELL HP9 sensörü HP3'e kıyasla yüzde 12 daha fazla ışık hassasiyetine sahip ve otomatik odaklama hızı da daha üst seviyede.

Akıllı telefonda ayrıca 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bir periskop telefoto kamera da yer alacak. Bu kamera f/2.6 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip olacak. Aynı zamanda Samsung’un ISOCELL HP5 sensörünü kullanacağı belirtiliyor.

ISOCELL HP5 geçtiğimiz yılın sonunda tanıtıldı. 1/1.56 inç boyutlarındaki bu sensör 1/1.4 inçlik ISOCELL HP9’a kıyasla biraz daha küçük bir yapıya sahip. Bu nedenle akıllı telefon üreticileri bu sensörü yalnızca ana kamera olarak değil, periskop telefoto kameralarında da tercih edebiliyor. Find X9s Pro’da da böyle bir durum söz konusu olacak.

Cihazın ultra geniş açılı kamerası ise 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. f/2.0 diyafram açıklığına sahip bu kamera Samsung’un ISOCELL JN5 sensörünü kullanacak. Bu lens 2024'te piyasaya sürüldü ve 1/2.76 inç boyutuna sahip. Yani boyut açısından en küçük sensörün bu olduğunu söyleyebiliriz.

OPPO Find X9s Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Batarya: 7.025 mAh

7.025 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9s Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Find X9s Pro modelinde 6,32 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan OLED bir ekrana yer verilecek. Kullanıcılar cihazın sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir deneyim elde edebilecek.

Maalesef Find X8s serisinde Pro sürümüne yer verilmemişti. Bu nedenle cihazın doğrudan bir selefi olmadığı için karşılaştırma yapmak pek mümkün değil. Ancak Plus versiyonuna baktığımızda 6.59 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan AMOLED bir ekranın kullanıldığını görüyoruz.

OPPO Find X9s Pro İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 9500 yonga seti mevcut olacak. Bu donanım 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Buna ek olarak bir adet 4.21 GHz ARM C1-Ultra, üç adet 3.50 GHz ARM C1-Premium ve dört adet 2.70 GHz ARM C1-Pro çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G1 Ultra MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Söz konusu donanım halihazırda OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro, Honor Magic 8 Pro Air modelerine de güç veriyor. Oyun performansındaysa PUBG: Mobile gibi mobil oyunlarda 90-120 FPS arasında bir performans alabildiğini söyleyebiliriz.

OPPO Find X9s Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Cihazda 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 7,025 mAh'lik bir pil kullanılacak. Karşılaştıracak olursak, Find X8s Plus modelinde aynı şarj hızlarını destekleyen 6,000 mAh'lik bir pil tercih edilmişti. Yani ürün pil performansında kullanıcıları üzmeyecek.

OPPO Find X9s Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Yukarıda da belirtildiği gibi OPPO Find X9s Pro’nun doğrudan bir selefi bulunmuyor. Bu nedenle cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı konusunda kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak Find X9 Pro’nun halihazırda Türkiye’de satıldığını göz önünde bulundurduğumuzda yeni modelin de gelme ihtimalinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

OPPO Find X9s Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9s Pro 21 Nisan'da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Find X8s serisinin geçen yılın nisan ayında vitrine çıktığını dikkate aldığımızda Çinli markanın bu yıl da geleneği bozmayacağını söyleyebiliriz.

Cihazın fiyatıyla ilgili şu ana kadar resmi bir detay paylaşılmadı. Ancak geçen yıl piyasaya sürülen Find X9 Pro’nun ülkemizde 84.499 TL’den satışa sunulduğunu belirtelim. Find X9s Pro’nun daha gelişmiş özelliklerle gelmesi beklendiği için 90 ila 100 bin TL aralığında bir fiyat etiketine sahip olması yüksek ihtimal.

Editörün Yorumu

Bir akıllı telefonda en çok dikkat ettiğim detaylar işlemci ve kamera performansı. Görünüşe göre Find X9s Pro bu konularda beklentilerimi karşılayacak gibi duruyor. Öte yandan batarya kapasitesi de oldukça iddialı. 7.025 mAh’lik pil sayesinde gün içinde sürekli şarj cihazı arama ihtiyacı hissetmeyeceğimizi söyleyebiliriz.