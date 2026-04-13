vivo'nun 9020 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 144Hz Ekranı Var

vivo'nun orta segmente hitap eden yeni akıllı telefonu T5 Pro 5G için geri sayım resmen başladı. Çinli marka cihazın tanıtımına az bir süre kala bazı teknik detayları paylaştığı tanıtım posterleriyle doğruladı. İşte merak edilen detaylar!

vivo T5 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Yardımcı Kamera : 2 MP

: 2 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya Kapasitesi: 9020 mAh

9020 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo T5 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo paylaştığı tanıtım posterleriyle T5 Pro 5G modelinin 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekranla geleceğini doğruladı. Kullanıcılar, cihazın sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek.

Bununla birlikte 1.5K ekran çözünürlüğü sayesinde görüntüleri net ve keskin bir şekilde görebileceksiniz. Şirket şu an için açıklamasa da telefonun panelinin 6,8 inç boyutlarında olması bekleniyor.

vivo T5 Pro 5G'nin İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefona güç verecek yonga seti Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 4 yonga seti olacak. Bu işlemci 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. 5 nm tabanlı donanımlara göre daha yüksek performans sunuyor ve aynı zamanda daha az güç tüketiyor.

İşlemci amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 kadar olmasa da orta-üst segment bir performans sergiliyor diyebiliriz. Bununla birlikte an itibariyle POCO M8 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone 4a gibi telefonlarda kullanıldığını belirtelim.

Oyun performansı konusunda kullanıcıları üzmeyeceğini söyleyebiliriz. Örneğin Mobile Legends: Bang Bang oyununda 120 FPS’e kadar akıcı bir deneyim sunabiliyor. Kısaca mobil pazardaki çoğu oyunu herhangi bir sorun yaşamadan rahatlıkla oynayabilirsiniz.

vivo T5 Pro 5G'nin Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Çinli marka akıllı telefonun 90W hızlı şarj destekli 9020 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacağını duyurdu. Önceki modelin 6.500 mAh pil kapasitesi göz önüne aldığımızda yeni modelde dikkat çekici bir artış söz konusu.

vivo T5 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo T5 Pro, 15 Nisan’da tanıtılacak. Tanıtımla birlikte cihazın teknik özelliklerini, fiyatını ve tasarımını doğrudan öğrenmiş olacağız. Bununla birlikte markanın T4 serisini Türkiye’de satışa sunmaması nedeniyle T5 serisinin de ülkemize gelme ihtimalinin düşük olduğunu belirtelim.

vivo T5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere vivo T4 Pro modeli 320 dolardan başlayan bir fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Yaklaşan T5 Pro'nun daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını dikkate aldığımızda 350 ila 400 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması sürpriz olmaz.

Editörün Notu

vivo T5 Pro’nun teknik özellikleriyle tam bir fiyat-performans ürünü olacağını düşünüyorum. Zira Çinli üreticinin açıkladığı 144 Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük ve 9020 mAh kapasiteli pil gibi özelliklerin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracağını söyleyebilirim.