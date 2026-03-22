OPPO'nun Yeni Katlanabilir Telefonu Resmen Yok Satıyor! Rekor Kırdı

OPPO’nun yakın zamanda piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir telefonu Find N6, akıllı telefon dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Hatta bu ilgi o kadar yüksekti ki mobil cihazın ilk günkü satış performansı, en büyük rakiplerini bile geride bıraktı. İşte ayrıntılar...

OPPO Find N6, Satış Rekoru Kırdı

Kısa süre önce resmi olarak OPPO’nun ana vatanı Çin’de satışa sunulan Find N6, geçen yıl piyasaya sürülen tüm katlanabilir telefonların ilk günkü satış rakamlarını geçerek bir rekor kırdı. Model popüler e-ticaret platformlarında en çok satanlar arasında yer aldı.

Telefonun 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama alanı seçeneği bulunuyor. Renk seçenekleri ise altın turuncu, orijinal titanyum ve derin siyah. Markanın paylaştığı verilere göre en büyük ilgiyi 1 TB kapasiteli titanyum versiyonu gördü.

OPPO Find N6 Özellikleri Neler?

Ana Ekran: 8,12 inç, 120 Hz yenileme hızı, 2500 nit maksimum parlaklık

8,12 inç, 120 Hz yenileme hızı, 2500 nit maksimum parlaklık İkinci Ekran: 6,62 inç, 120 Hz yenileme hızı, 3600 nit maksimum parlaklık

6,62 inç, 120 Hz yenileme hızı, 3600 nit maksimum parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon Elite 8 Gen 5

Qualcomm Snapdragon Elite 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto kamera Ön Kamera: 20 MP kamera

20 MP kamera Renk Seçenekleri: Altın turuncu, orijinal titanyum, derin siyah.

Gelişmiş menteşe sistemi sayesinde ekranda neredeyse hiç katlanma izi bırakmayan OPPO Find N6, 8,12 inç büyüklüğünde bir iç ekrana sahip. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve 2500 nit tepe parlaklık sunuyor. Kapakta yer alan ikinci ekran ise 6,62 inç boyutunda ve iç panel gibi 120 Hz yenileme hızına sahip. Kapak ekranının parlaklığı ise 3600 nit ile biraz daha yüksek.

Cihaz Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga seti iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63GHz performans çekirdeği olmak üzere toplam sekiz çekirden oluşuyor. Buna yeni nesil Qualcomm Adreno grafik birimi eşlik ediyor. Bu sayede en iyi grafikli mobil oyunları rahat bir şekilde oynatabiliyor.

12 GB ve 16 GB RAM; 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle gelen amiral gemisi, 6.000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde uzun süreli kullanım sunuyor. 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle ise kısa sürede tamamen şarj olabiliyor.

Ön tarafında 20 MP özçekim kamerası bulunan telefonun arka kısmındaysa 200 MP ana, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto kameralar yer alıyor. Bu kamera kurulumu, günlük fotoğraf ve video çekimlerinde etkileyici sonuçlar ortaya koyuyor. Son olarak OPPO Find N6'nın Android 16 tabanlı ColorOS 16 üzerinde çalışarak güncel yazılım deneyimi sunduğunu da söyleyelim.

OPPO Find N6 Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Find N6 için 9 bin 999 yuan (yaklaşık 63 bin 500 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması durumunda başlangıç fiyatının 130 bin TL civarı olması bekleniyor. Ülkemiz fiyatının bu kadar yüksek olmasının sebebi, tahmin edebileceğiniz Türkiye'de akıllı telefonlara uygulanan vergi oranı. Zira vergilerin toplam yükü yaklaşık yüzde 104 oranında.

Editörün Yorumu

OPPO Find N6’nın katlanma izi bırakmayan ekranı gerçekten dikkat çekici. Aslında katlanabilir telefonlarda bu iz benim için ciddi bir sorun olmasa da markanın bunu başarmış olması yine de etkileyici. Bunun yanı sıra güçlü işlemcisi, yüksek çözünürlüklü ana kamerası ve güncel yazılımı da cihazı öne çıkarıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OPPO Find N6 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.