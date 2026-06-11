Oppo'nun Geniş Ekranlı Katlanabilir Telefonu Sızdı! Performans Canavarı Olacak

Oppo'nun merakla beklenen yeni kitap tarzı katlanabilir akıllı telefonu Find N7'nin bazı özellikleri ortaya çıktı. Seleflerine kıyasla daha geniş bir tasarımla gelmesi beklenen cihaz, oldukça güçlü bir işlemciden güç alacak. Bu sayede yüksek performans sunacağı belirtiliyor. İşte ortaya çıkan Oppo Find N7 özellikleri...

Oppo Find N7 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: İç Ekran: 7,6 inç Kapak Ekranı: 5,5 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Kırışıklık azaltma teknolojisine sahip menteşe sistemi

Oppo Find N7 Ekranının Boyutu Kaç Olacak?

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre Oppo Find N7, açıldığında 7,6 inç büyüklüğünde bir iç ekran sunacak. Enine daha geniş olması beklenen bu ekranın özellikle oyun oynarken ve film ya da dizi izlerken daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlaması bekleniyor. Ayrıca cihazın dış kısmında yer alacak ikinci ekranın ise 5,5 inç boyutunda olacağı iddia ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Oppo Find N6'nın iç ekranı 8,12 inç, kapaktaki ekran ise 6,62 inçti.

Find N7'de yer alacak ekranın Samsung Display veya BOE tarafından üretilmesi bekleniyor. Yani Oppo'nun cihazda kullanılacak paneli bu iki üreticiden birinden tedarik edeceği belirtiliyor. Ancak şirketin ekran tedarikçisi konusunda henüz kararını vermediği öne sürülüyor.

Oppo Find N7 Hangi İşlemciden Güç Alacak?

İddiaya göre Oppo Find N7, Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Henüz resmî olarak tanıtılmayan yonga setinin eylül ayında duyurulması bekleniyor. Akabinde bu işlemci, en iyi akıllı telefonlar olan amiral gemilerinde kullanılacak. Oppo Find N7 de bu modeller arasında yer alacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın teknik özellikleri ile ilgili bilgiler şu an için oldukça sınırlı. Ancak ortaya çıkan sızıntılara göre işlemci, 2 nm üretim sürecinden geçecek. Snapdragon 8 Elite Gen 5 ise 3 nm üretim teknolojisiyle üretiliyor. Bu nedenle yeni yonga setinin selefine kıyasla daha yüksek performans sunarken aynı zamanda daha düşük güç tüketmesi bekleniyor.

İşlemcinin 2+3+3 şeklinde toplam sekiz çekirdekli bir mimariye sahip olacağı ve grafik tarafında Adreno 845 GPU'nun yer alacağı da iddialar arasında.

Oppo Find N7 Menteşe Sistemi Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonlarda menteşe sistemi, cihazın açılıp kapanmasını sağlayan mekanik yapıya denir. Ekranın iki parçasını birbirine bağlayan bu sistem telefonda oldukça kritik bir rol üstlenir. Oppo Find N7'de kullanılacağı iddia edilen menteşe teknolojisinin ise hem dayanıklılık hem de ekran kırışıklığını azaltma açısından başarılı olacağı söyleniyor.

Bildiğiniz üzere şu anda katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından biri ekranın katlandığı bölgede oluşan ve kullanım sırasında fark edilen katlanma izi. Üreticiler uzun süredir bu izi mümkün olduğunca azaltmak için çalışmalar yürütüyor. Sızıntılara göre Oppo da Find N7'de kullanacağı gelişmiş menteşe sistemi sayesinde katlanma izini büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Oppo Find N7 Ne Zaman Tanıtılacak?

Oppo Find N7'nin tanıtım tarihi şu an için belirsizliğini koruyor. Sızıntı kaynakları ise katlanabilir telefonun 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılacağını söylüyor. Bu da cihazın duyurulmasına hâlâ uzun bir süre olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda modelin tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatı hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkabilir.

Oppo Find N7 Türkiye'de Satılacak mı?

Oppo, önceki Find N serisi katlanabilir telefonlarını Türkiye'de resmî olarak doğrudan satışa sunmamıştı. Mesela Find N6, büyük teknoloji mağazalarından Vatan Bilgisayar aracılığıyla piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle Oppo Find N7'nin de ülkemizde benzer şekilde büyük bir mağaza üzerinden satılması bekleniyor. Tabii bunun şu an için doğrulanmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oppo Find N6'nın ortaya çıkan özelliklerine göre oldukça iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum. İşlemcisi sayesinde özellikle en iyi grafikli mobil oyunlarda yüksek performans sunması ve uygulamalarda akıcı bir kullanım sağlaması bekleniyor. Bununla birlikte geniş ekranı ve menteşe sistemiyle de yüksek deneyim sunması kuvvetle muhtemel. Bu nedenle en iyi katlanabilir telefonlar arasına gireceğini düşünüyorum.