Çift 200 MP Kameralı Android Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X9 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X9 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre telefon çift 200 megapiksel kamera ile birlikte gelecek. Cihazda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde.

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, AMOLED ekranda 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Find X8 Ultra'da ise 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2.500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 2.500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X9 Ultra'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci Genshin Impact'i 60 FPS civarı, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X8 Ultra'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekridek mevcut. Bu işlemcinin de çoğu oyunu sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablolusuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Find X8 Ultra'da ise 6.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 Ultra, 2026 yılının nisan ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Find X8 Ultra, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip Find X9 Ultra'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Find X9 Pro Türkiye'de 89 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9 Ultra, Find X9 Pro'ya kıyasla çift 200 MP kamera ve daha yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok yönden daha iyi bir telefon olacak. Bu nedenle Find X9 Ultra'nın tahmini Türkiye fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X9 Ultra'nın birçok bakımdan oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Çift 200 megapiksel kamera sayesinde çok kaltieli fotoğraf ve videoların çekilebileceğini söyleyebilirim. Bu arada telefon hem uzun pil ömrü sunacak hem de kısa sürede şarj olabilecek.

Yüksek çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olacağını belirteyim. Ayrıca güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.