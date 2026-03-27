Xiaomi'den Dev Bataryalı Tablet Geliyor! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Xiaomi, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi K Pad 2 isimli tabletin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet çok yakında tanıtılacak. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Redmi K Pad 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K Pad 2, 2026 yılının nisan ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K Pad, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

Redmi K Pad 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K Pad 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Redmi Pad ve Redmi Pad 2 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok tableti satılıyor ancak Redmi K Pad satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K Pad 2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa yeni tablet Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

Redmi K Pad 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K Pad için 2 bin 799 yuan (18 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K Pad 2'nin önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 3 bin yuan (19 bin 312 TL) civarı fiyat ile satılabilir. Tablet eğer Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 24 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Redmi K Pad 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Redmi K Pad 2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni tableti, 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, LCD ekran üzerinde 3K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Redmi K Pad'de 8,8 inç ekran boyutu, 1880 x 3008 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve LCD ekran tercih edilmişti.

Redmi K Pad 2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. Bu işlemci CarX Street ve Genshin Impact 60 FPS'te, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Dimensity 9500, Honor Magic 8 Pro Air, OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer alıyor. Redmi K Pad'de ise Dimensity 9400+ bulunuyor. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları kasma, donma v eya takılma gibi bir problem gibi olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

Redmi K Pad 2'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Tablette 9.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızına dair herhangi bir bigli paylaşılmadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse K Pad'de 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Buna göre yeni modelde 67W üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Redmi K Pad 2'nin özellikleri dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek. Bence işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli.

Yeni tablet, 9.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece kullanıcılar tableti sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. Bu arada yüksek çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına sahip tablette hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin çok keyifli olacağını düşünüyorum.