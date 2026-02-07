OPPO'nun Performans Canavarı Telefonu Yolda! 200 MP Kamerası Var

OPPO, Find X9s isimli yeni bir amiral gemisi tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri ortaya çıkan Find X9s'in bu kez işlemcisi belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre OPPO'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

OPPO Find X9s'te Hangi İşlemci Bulunacak?

OPPO Find X9s gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OPPO Find X9'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 9500 tercih edilmişti. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500'de bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. İki işlemci de çok güçlü ancak Dimensity 9500s, Dimensity 9500'e kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu da telefonun daha uzun bir pil ömrü sunmasına yardım ediyor.

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 200 MP

200 MP Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güvenlik: Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/IP69

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9s'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilecek.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Amiral gemisi, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu da genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s'in 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani akıllı telefon nisan, mayıs veya hazıran ayında duyurulabilir. OPPO Find X9 Pro Türkiye'de satışa sunulmuştu. Dolayısıyla serinin bir diğer modeli olan Find X9s de Türkiye'ye gelebilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.