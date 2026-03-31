OPPO'nun 165Hz Ekranlı Ucuz Amiral Gemisi Yolda!

OPPO'nun K15 Pro+ modeline ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çinli firma daha önce performans testlerine giren telefonun bazı temel özelliklerini açıkladı. Peki cihaz kullanıcılara neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

OPPO K15 Pro+ Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6.78 inç

Ekran çözünürlüğü: 1.5K 2772 x 1272 piksel

1.5K 2772 x 1272 piksel Ekran yenileme hızı: 165Hz

Ekran yenileme hızı: 165Hz

OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

Ekran Teknolojisi: OLED

Dahili aktif fan Arka ana kamera: 50 MP

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

8 MP Ön kamera: 16 MP

Soğutma sistemi: Dahili aktif fan

8000 mAh Cihaz kalınlığı: 8.33 mm

Arka ana kamera: 50 MP

OPPO K15 Pro+ Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO K15 Pro+'ta 6,78 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek.

Karşılaştırma yaparsak, geçen haftalarda tanıtılan OPPO K14 modelinde 6,75 inçlik, 720 x 1570 piksel çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen IPS LCD bir ekran kullanılmıştı. Bu da yeni modelin ekran tarafında daha yetenekli olacağı şeklinde yorumlanabilir.

OPPO K15 Pro+ İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 9500s işlemci yer alacak. Halihazırda Redmi Turbo 5 Max ve POCO X8 Pro Max gibi telefonlarda kullanılan yonga seti, 3 nm mimariye sahip. Aynı zamanda bir adet 3.73 GHz ARM Cortex-X925, üç adet ARM Cortex-X4 ve dört adet ARM Cortex-A720 çekirdeklerinin yanı sıra Immortalis-G925 MC11 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Donanımın oyun performansına gelecek olursak, POCO X8 Pro Max üzerinden yapılan testlerde Genshin Impact’te 60 FPS seviyelerinde akıcı bir deneyim sunabiliyor. Benzer şekilde Fortnite tarafında da yaklaşık 60 FPS’lik bir performans elde edilebiliyor.

OPPO K15 Pro+ Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacak. OPPO K14 modelinde ise 50 megapiksel ana ve 8 megapiksellik bir selfie sensörü tercih edilmişti.

OPPO K15 Pro+ Bataryası Nasıl Olacak?

Cihazın 8000 mAh kapasiteli büyük bir bataryayla gelmesi bekleniyor. Ancak şu an için şarj hızına dair resmi bir bilgi mevcut değil. Yine de önceki model K14’te sunulan 45W hızlı şarj desteğinin üzerine çıkılması muhtemel görünüyor. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

OPPO K15 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce de açıklandığı üzere, OPPO K15 Pro+ modeli 1 Nisan’da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ürünün tanıtım etkinliğiyle birlikte fiyat etiketi başta olmak üzere çok sayıda detayı öğrenme imkanı bulacağız.

Ürünün fiyatıyla ilgili şu ana dek bir açıklama gelmedi. Fakat OPPO K14 modelinin 194 dolarlık (vergisiz 8.600 TL) bir fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu belirtelim. K15 Pro+ modelinin daha güçlü teknik özelliklerle geleceğini dikkate aldığımızda 250 dolar seviyesinde bir fiyata sahip olması muhtemel. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 22.700 TL seviyelerinde denk geliyor.

OPPO K15 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO, ülkemizde oldukça aktif bir marka olsa da ne yazık ki K serisi akıllı telefonlar bu ürün yelpazesinde yer almıyor. Hatta K14 modeli de Türkiye pazarına sunulmamıştı. Bu nedenle yaklaşan K15 Pro+ modelinin de Türkiye’de satışa çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

OPPO K15 Pro+’ın sızdırılan teknik özelliklerine baktığımda, özellikle ekran ve batarya tarafında öne çıkacağını söylemek mümkün. Ancak kamera tarafında aynı etkiyi yaratmayabilir gibi görünüyor. Çünkü bu fiyat bandının biraz üzerine çıkıldığında 50 megapiksel ana, 8 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerine sahip Galaxy S25 FE gibi daha iddialı alternatifler de bulunabiliyor.