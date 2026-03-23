OPPO'nun Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! 80W Hızlı Şarja Sahip

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapılan paylaşımla birlikte OPPO Find X9s Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Çift 200 megapiksel kamera ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi yer alacak.

OPPO Find X9s Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s Pro, 2026 yılının nisan ayında tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Find X9 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9s Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO Find X9s Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9s Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Find X9s Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro'nnu 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 84 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9s Pro'nun Find X9 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini Türkiye fiyatı 90 bin TL civarı olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

OPPO Find X9s Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh üzeri

7.000 mAh üzeri Hızlı Şarj: 80W

80W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

OPPO Find X9s Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 9500 bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. Bu işlemci PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise 60 FPS'te çalıştırabilyor. Find X9 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

OPPO Find X9s Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamear bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Serinin diğer modeli Find X9 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

OPPO Find X9s Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Find X9s Pro, AMOLED ekran üzerinden 1.5K çözünürlük sunacak. Find X9 Pro'da ise 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit civarında bir parlaklık yer alabilir.

OPPO Find X9s Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonda 7.000 mAh'den daha yüksek bir batarya kapasitesi bulunacak. Böylece Find X9s Pro, uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X9 Pro'da 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önnünde bulundurduğumda OPPO Find X9s Pro'nun en iyi telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Çift 200 megapiksel kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek. Bu arada telefonun yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bana göre işlemci ve kamera özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Şu anda kullandığım 5.000 mAh batarya kapasiteli telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Find X9s Pro'nun 7.000 mAh'den daha yüksek bir batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece kullanıcılar telefonu gün içinde sık sık şarj etkemek zorunda kalmayacak.