OPPO'nun 16 GB RAM'li Oyun Telefonu Ortaya Çıktı: Görüntüleri Sızdı!

OPPO’nun yakın zamanda tanıtması beklenen K15 serisine dair sızıntılar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Oyunculara yönelik olması beklenen bu yeni seriyle ilgili şimdiye kadar pek çok detay gün yüzüne çıktı. Kısa süre önce K15 Turbo Pro modelinin tasarımı ortaya çıkarken, ardından K15 Turbo tasarımı de netleşmişti.

Şimdi ise benzer bir gelişme OPPO K15 Pro için yaşandı. Paylaşılan yeni sızıntılarla birlikte cihazın tasarımı gözler önüne serildi. Peki OPPO K15 Pro tasarımı nasıl olacak?

OPPO K15 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, OPPO K15 Pro’nun tasarımını herkesle paylaştı. Aktarılan bilgilere göre cihaz ekran yapısı, metal orta çerçevesi ve sade ama şık bir arka kapak tasarımıyla gelecek. Özellikle kamera kurulumu oldukça dikkat çekiyor.

OPPO K15 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: LTPS AMOLED

LTPS AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1,5K (1280 x 2800 piksel)

1,5K (1280 x 2800 piksel) Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: 453 PPI

453 PPI İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s (4 nm)

MediaTek Dimensity 9500s (4 nm) RAM: 12 GB / 16 GB - LPDDR5X

12 GB / 16 GB - LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB - UFS 4.1

256 GB / 512 GB - UFS 4.1 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 80W SuperVOOC

80W SuperVOOC Ana Kamera: 50 MP (OIS Destekli)

50 MP (OIS Destekli) Yardımcı Kamera: 2 MP (Derinlik/Makro)

2 MP (Derinlik/Makro) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Soğutma Sistemi: Dahili aktif soğutma fanı

Dahili aktif soğutma fanı Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Dayanıklılık: IP68 / IP69 Sertifikası

IP68 / IP69 Sertifikası Ağırlık: 215 gram

İddialara göre OPPO K15 Pro, 6,78 inç büyüklüğünde LTPS AMOLED ekrana sahip olacak. 1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 453 PPI desteği sayesinde akıcı ve net bir görüntü deneyimi sunacak. Yüksek yenileme hızı özellikle oyunlarda ve günlük kullanımda akıcılık sağlayacakken, yüksek piksel yoğunluğu ise metin ve görsellerin daha keskin görünmesini sağlayacak.

12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama alanı seçenekleri olacak modelin kalbinde MediaTek Dimensity 9500s işlemci yer alacak. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen ve Arm Immortalis-G925 grafik birimine sahip bu yonga seti; bir adet 3.73 GHz hızında Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz hızında Cortex-X4 ve dört adet 2.00 GHz hızında Cortex-A720 çekirdeklerden oluşuyor. Bu arada Ray Tracing teknolojisini destekleyen Dimensity 9500s'in en iyi grafikli mobil oyunlarını rahatlıkla oynatabildiğini de söyleyelim.

8.000 mAh kapasiteli çift hücreli bataryaya sahip olması beklenen OPPO K15 Pro, bu sayede yoğun kullanımda bile bir günü rahatlıkla çıkarabilecek gibi görünüyor. Cihaz ayrıca 80W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle bu büyük bataryayı kısa sürede tamamen doldurabilecek.

Bilmeyenler için SuperVOOC, OPPO tarafından geliştirilen bir hızlı şarj teknolojisi. Bu teknoloji klasik hızlı şarj sistemlerinden farklı olarak her iki hücreyi aynı anda şarj eder. Bu sayede batarya hem çok daha hızlı şarj edilir hem de şarj sırasında oluşan ısı kontrol altında tutulur.

Öte taraftan akıllı telefon, ön tarafında 16 MP özçekim kamerasına yer verecek. Arka taraftaysa OIS destekli 50 MP ana ve 2 MP yardımcı kamera bulunacak. Ayrıca Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile güncel yazılım deneyimi sunulacakken, dahili aktif soğutma fanı ile özellikle yüksek ısınma riski taşıyan oyunlarda mobil cihazın mümkün olduğunca serin kalmasını sağlayacak. Bu da oyuncular için oldukça önemli gibi görünüyor.

OPPO K15 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önceki söylentilere göre OPPO K15 Pro, 2 bin 200 Yuan fiyatla Çin'de piyasaya sürülecek. Bunu döviz kuruyla çevirdiğimizde yaklaşık 14 bin TL'ye tekabül ediyor. Tabii bu fiyat yurt dışı için beklenen etiket. Türkiye'de bu kadar düşük olması pek mümkün değil.

Ülkemizde akıllı telefonlara yaklaşık yüzde 104 oranında vergi uygulanıyor. Bu da döviz kuru karşılığını yaklaşık 28 bin TL'ye çıkarıyor. Buna beklenen Türkiye fiyatı diyebiliriz. Peki fiyatını hesaplamak kolay ancak OPPO K15 Pro Türkiye'de satılacak mı?

OPPO K15 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO, K serisininden hiçbir modeli ülkemizde satmadı. Bu nedenle K15 Pro'nun da Türkiye'de piyasaya sürülmesi ihtimali oldukça düşük. Tabii yine de markadan resmi açıklama beklemekte fayda var.

OPPO K15 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Sektör kaynaklarına göre OPPO K15 Pro, nisan ayında tüketicilerle buluşacak. Buna göre önümüzde çok bir zaman olmadığını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Bence OPPO K15 Pro, uygun fiyatlı bir oyuncu telefonu olarak öne çıkacak. Bu yüzden özellikle oyunseverlerin ilgisini çekmesi bekleniyor. En dikkat çekici detaylardan biri ise hiç şüphesiz gelişmiş soğutma sistemi. Zira uzun süre oyun oynasanız bile cihaz oldukça serin ve performanslı kalacak. Bu da ilgi çekici.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OPPO K15 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.