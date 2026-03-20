OPPO'dan 16 GB RAM'li Tablet Geliyor! Çok Güçlü İşlemcisi Var

Tablet pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OPPO, çok yakında Pad Mini isimli yeni bir model piyasaya sürecek. Şu ana dek ürünle ilgili herhangi bir detay ortaya çıkmasa da bu durum artık değişti. Son gelişmeler nisan ayında tanıtılması beklenen ürünün temel özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte ayrıntılar!

OPPO Pad Mini Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu : 8.8 inç

: 8.8 inç İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 RAM seçenekleri : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama seçenekleri : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Ön kamera: 8 MP

8 MP Arka kamera : 13 MP

: 13 MP Şarj : 67W hızlı şarj

: 67W hızlı şarj Tasarım: İnce ve hafif (kompakt yapı)

OPPO Pad Mini'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station'un son raporuna göre yaklaşan OPPO Pad Mini modelinde 8.8 inçlik bir ekran mevcut olacak. Şu an için yenileme hızlarıyla ilgili bir detay olmasa da tahmini olarak 120Hz veya 144Hz hızlarını desteklemesi bekleniyor. Kullanıcılar bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler.

OPPO Pad Mini'nin İşlemcisi Ne Olacak?

Tablette Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi kullanılacak. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, iki adet 3.8 GHz ve altı adet 3.32 GHz çekirdeklerine ek olarak Adreno 829 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bu işlemci aynı zamanda OnePlus 15R, Realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T modellerine de güç veriyor.

Donanım üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor. Bu kapsamda Genshin Impact'ta 60–120 FPS, Call of Duty Mobile'da 120–165 FPS ve PUBG Mobile'da ise 90–120 FPS arasında bir performans verebiliyor. Kısacası bu yonganın mobil pazarda çalıştıramayacağı oyun yok.

OPPO Pad Mini'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ürün hitap ettiği segment itibariyle kamera tarafında çok fazla iddialı değil. Sızıntılara göre tablette 13 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alacak. Bu sensörlerin basit çekimlerde çok fazla üzmeyeceğini söyleyebiliriz.

OPPO Pad Mini'nin RAM ve Depolama Özellikleri Neler Olacak?

Sızdırılan bilgilerde cihazın 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili depolama seçenekleriyle raflardaki yerini alacağı belirtiliyor. Tabii burada daha farklı seçeneklerin de sunulma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle Çinli şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

OPPO Pad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için tabletin fiyatına dair bir detay paylaşılmadı. Ancak bu seviyedeki tabletlerin genellikle 100-200 dolar arasında fiyatlandırıldığını söyleyebiliriz. Ürünün Snapdragon 8 Gen 5 gibi güçlü bir işlemciden güç aldığını da dikkate alırsak muhtemelen 200-300 dolar (yaklaşık 13 bin 300 TL) arasında bir fiyat etiketine sahip olacak.

OPPO ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Bu nedenle yaklaşan Pad Mini modelinin ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde diyebiliriz. Ancak bu gibi durumlar için şirketin açıklamasını beklemek en doğrusu olacaktır.

Editörün Yorumu

OPPO Pad Mini, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisiyle amiral gemisi modellere kafa tutabilecek güçlü bir seçenek olacak diyebilirim. Buradaki asıl belirleyici unsur ise fiyatı. Eğer ulaşılabilir bir fiyatla satışa sunulursa ciddi satış rakamlarına ulaşması mümkün.