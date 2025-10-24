1049 TL'lik Oyun Yanlışlıkla 85 TL'ye Satılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Karanlık bir atmosfer sunan oyunları sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun, normal fiyatından çok daha düşük fiyat ile satışa sunuldu. Pacific Drive, diğer oyun mağazalarında normal fiyat etiketi ile satışa sunulurken Xbox mağazasına ise hatalı fiyatlandırma ile geldi. Bu sebepten ötürü oyunu şu an aşırı ucuza almak mümkün.

Pacific Drive İçin Hatalı Fiyatlandırma Yapıldı

Ironwood Studios tarafından geliştirilen ve Kepler Interactive tarafından yayınlanan Pacific Drive, Xbox mağazasında yanlış fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Oyun şu anda Xbox mağazasında 85 TL'ye satılıyor. Diğer platformlarda ise çok yüksek bir fiyat etiketine sahip. Bu da Xbox'ta hatalı fiyatlandırma yapıldığını gözler önüne seriyor. Oyunu eğer şimdi alırsanız ciddi oranda tasarruf etme imkânı elde edebilirsiniz.

Fiyat karşılaştırması için diğer platformlardaki fiyatlar hakkında da hızlıca bilgi edinmekte fayda var. Oyun şu an PlayStation mağazasında 1049 TL'ye satılıyor. Steam'de ise 630 TL fiyat etiketi söz konusu. Bunları Xbox mağazasındaki fiyat ile karşılaştırmamız gerektiğinde arada neredeyse bir uçurum oluşuyor.

Yanlış fiyatlandırmalara daha önce Xbox'ta birçok kez rastlandı. Bu oyunların fiyatı büyük bir çoğunlukla sadece birkaç saat içinde düzeltildi. Dolayısıyla Pacific Drive için yapılan hatalı fiyatlandırmanın da çok kısa bir süre içinde düzeltilebileceğini belirtmek gerekiyor. Bu düzeltme işleminden sonra oyun olması gereken fiyata dönecektir.

Şimdiye kadar Xbox'ta yapılan hatalı fiyatlandırmalar düzeltilmeden önce yapılan satın alımların oyunculara herhangi bir etkisi olmadı. Oyunlar, hatalı fiyatlandırma sırasında aldıkları oyunlara sahip olmaya devam etti. Herhangi bir geri iade ve benzeri bir işlem gerçekleştirilmedi. Bu nedenle Pacific Drive'ı yanlış fiyata sahipken almanız hâlinde de oyun sonsuza kadar sizin olacaktır.

Pacific Drive Fragmanı

Pacific Drive Nasıl Bir Oyun?

En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan Pacific Drive, arabanızdan başka kimseye güvenmemeniz gereken bir oyun. Birinci şahıs bakış açısı ile oynadığımız bu oyunda terk edilmiş bir garajda arabamızı istediğimiz gibi yenileyip geliştirebiliyor, doğaüstü tehditlere karşı daha dayanıklı hâle getirebiliyoruz.

Oyunda yol boyunca değerli kaynakları topluyor, bu tehlikeli dünyada hayatta kalmak için neler yapmamız gerektiğini deneyimleyerek öğreniyoruz. Bütün bunlara ek olarak bir gizemi de ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Oyunun harika bir atmosferi bulunuyor. Doğru bakış açısının seçilmesi ise size doğrudan oyunun içinde hissettiriyor.