Petrol ve Gaz Çıkarma Depreme Yol Açıyor Olabilir

Petrol ve gaz çıkarma deprem ile ilişkili olabilir mi? Araştırmacılar, fracking isimli bir tekniğin yepyeni bir deprem türü yaratabileceğiyle ilgili kanıtlara sahip.

Kanada Jeolojik Araştırması'ndan bir araştırma ekibi, aktif gaz kuyusu yakınındaki fracking tekniğinden kaynaklanan yeni bir deprem olayı türünü belgeledi.

Bu, petrol ve gaz çıkarma işlemlerinin neden olduğu neredeyse algılanamayan sarsıntıların, sismik kaymaları ve daha büyük depremleri nasıl tetikleyebileceğini açıklamaya yardımcı oluyor.

Çalışmada, Kanada'daki aktif bir gaz kuyusuna birkaç kilometre uzaklıkta 5 ay boyunca kaydedilen yaklaşık 350 depremin yüzde 10'unun daha yavaş kırıldığı ve kırılmanın neden olduğu tipik titremelerden saniyelerce daha uzun sürdüğü bulundu.

Ruhr-Universität Bochum'dan Sismolog Rebecca Harrington, "Fracking kaynaklı depremlerin diğer çoğu deprem gibi davrandığını ve kabaca saniyede iki ila üç kilometrelik aynı kırılma hızına sahip olduğunu varsaymıştık." dedi.

Hidrolik kırılma veya fracking petrol ve gaz endüstrisi tarafından yeraltı kayalarında küçük kırıklar oluşturmak için basınçlı sıvıların delinmiş bir kuyuya pompalanmasını içeren bir işlemdir.

Tasarım gereği fracking, yer altında sıkışmış petrol ve gazın çıkarılması için küçük, zar zor tespit edilebilen depremlere neden olur. İşlem ayrıca, mevcut jeolojik fay hatlarını zorlayabilecek büyük miktarlarda atık suyu yeraltına pompalar.

Petrol ve gaz çıkarma deprem ile ilişkili

Bir enjeksiyon kuyusu çevresinde bir sismik istasyon ağı kullanan araştırmacılar, tespit edilmesi zor bir sürecin kanıtlarını buldular ve bu süreç, tahmin edilen ancak henüz fracking alanlarının yakınında belgelenmedi.

Belgelenen yeni tip 'yavaş kayma' sinyalleri, ayırt edici özellikleri nedeniyle hibrit frekans dalga formu depremleri olarak adlandırıldı, çok az sismik enerji açığa çıkardı ve ölçülen büyüklük 2.0 veya daha azdı.

Önceki modelleme ve deneysel çalışmalara dayanarak, yüksek basınçlı kırılmanın, yakındaki faylar, stres kayaları ile etkileşime giren ve daha büyük sismik olaylara yol açan sismik kaymaları indüklediği ve hibrit frekans dalga formlarının bu geçişin gerçekleştiğinin yeni kanıtı olduğu düşünülmekte.

Fracking'in neden olduğu en büyük deprem 2018'de Çin'i vurdu ve büyüklüğü 5.7 olarak ölçüldü. Bu, Pakistan'da doğal olarak meydana gelen ve en az 20 kişinin ölümüne neden olan bir depremle aynı büyüklükte. Dolayısıyla insan yapımı depremler nadir olsa da, ciddi zarar verme potansiyeline sahip.