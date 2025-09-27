Photoshop'a Bomba Özellik Geliyor! Hayalinizi Gerçeğe Dönüştürecek

Adobe, Photoshop'a son derece kullanışlı bir özellik getiriyor. Yeni özellik sayesinde tasarımcılar zamandan inanılmaz tasarruf edecek. Yalnızca birkaç kelime girerek hayallerini gerçeğe dönüştürme imkânına sahip olacak. Yeni yapay zeka modeli, grafik tasarım bilgisine olan ihtiyacı da ortadan kaldırarak herkesin istediği tasarımı yapmasını mümkün kılacak.

Adobe Photoshop'a Nano Banana Modeli Ekleniyor

Google, bu yılın ikinci yarısında Nano Banana adlı yeni yapay zeka destekli görsel oluşturma aracını kullanıma sundu. Kısa süre içinde şirketin Gemini gibi diğer popüler araçlarına da entegre edilen model, görüntü birleştirme ve görsel düzenleme gibi imkânlar sunarak kullanıcıların ilgisini doğrudan üzerinde topladı. Öyle ki Gemini'ın App Store'un üretkenlik kategorisinde ChatGPT'yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşmesini sağladı.

Modelin bu üstün başarısından sonra çeşitli şirketler de gözlerini Nano Banana'ya çevirdi. Bunlardan biri de Adobe oldu. Google ile iş birliğine giden şirket, Adobe Photoshop'a Nano Banana ve Black Forest Labs'ın FLUX.1 Kontext [pro] modellerinin ekleneceğini duyurdu. Bu iki model de Adobe'nin kendi Firefly Image 3 ve Image 1 modellerine ek bir seçenek olarak sunulacak.

Şu anda Photoshop'un beta uygulamasında eklenmiş durumda olan modeller, Photoshop'un Generative Fill özelliğinden erişilebilir olacak. Bilmeyenler için Generative Fill, 2023 yılında tanıtılan yapay zeka destekli bir özellik. Fotoğraftaki belirli bir kısmı seçip orada ne görmek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Örneğin bir çölün ortasını işaretleyip "kırmızı araba" yazdığınızda o alana bir kırmızı araba ekleniyor.

Bu özellik şimdiye kadar sadece Adobe'nin kendi yapay zeka modelleriyle destekleniyordu ancak son duyuruya göre şirket artık üçüncü taraf modelleri kullanma imkânı da tanıyarak daha çok çeşitlilik sunacak. Adobe'nin seçtiği modeller ise kullanıcılar için epey faydalı olacak. Hem Nano Banana hem FLUX.1 Kontext [pro], yazarak görsel düzenleme konusunda şimdiye kadarki en gelişmiş modeller olarak öne çıkıyor.

İki model de düzenlenen görseller üzerindeki bozulmaları minimum seviyede tutuyor. Örneğin mavi tişörtün rengini siyah olarak değiştirmek istediğinizde ilk verdiğiniz fotoğraftaki insanın yüzü, elleri vb. aynı şekilde kalıyor. Hatta Nano Banana'nın bu konuda çok daha önde olduğu söylenebilir. Yine de hangi modeli kullanacağınız tamamen size kalmış.