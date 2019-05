PlayStation Productions ile Sony Oyunları, Dizi ve Filmlere Dönüşecek

Her nesilde bizleri film kalitesinde oyunlarla buluşturmuştu Sony. Buluşturmaya da devam edecek. Ancak bu oyunların tabii ki duruma göre beyaz perde veya dizi uyarlamalarını da görmeyi isterdik. Japon teknoloji devi de bu isteğimize kulak veren bir hamlede bulundu. Sony, oyunlarının beyaz perde ve televizyon uyarlamaları için PlayStation Productions stüdyosu kurdu.

The Hollywood Reporter sitesine yansıyan habere göre stüdyonun kurulu olduğu yer California eyaletindeki Culver City. Stüdyonun başında Asad Qizilbash bulunacakken, SIE Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden ile denetmen konumunda bulunacak.

The Hollywood Reporter tarafından yapılan röportaj sırasında açıklamada bulunan Layden, "Oyun geliştirmede yirmi beş yıllık deneyimimiz var ve bu deneyimle yirmi beş yılda harika oyunlar, markalar ve hikayeler yarattık." yorumunda bulundu ve devam etti. "Artık dünyalarımıza başka bir görüntüde hayat vermek için canlı yayın veya film veya televizyon genelindeki diğer medya imkanlarını ele almak için iyi bir zaman olduğunu hissediyoruz."

Karşımıza gelecek olan yapımların beyaz perde uyarlaması mı yoksa dizi mi olacağı, oyunun hikayesine bağlı olarak belirlenecek. Sony stüdyoları ise sadece yayıncılık kısmı ile ilgilenecek. Bir diğer deyişle, yapımların içeriğine herhangi bir müdahelede bulunmayacak.

Son olarak, PlayStation Productions çalışmalara çoktan başlamış. Layden tarafından söylenene bakılırsa, şirket belirli bir zamana kadar belirli sayıdaki yapımı yetiştirmek gibi bir şart koşmamış. Bir diğer deyişle, mevcut kaliteyi bozmamak için acele etmemeye karar vermişler. Bunun yerine Japon teknoloji devinin standartlarına ulaşacak şekilde zamana yaymayı tercih ediyorlarmış.

Bakalım ne gibi yapımlarla karşılaşacağız? Acaba şehir efsanesine dönen Uncharted filminin beyaz perde uyarlaması bu stüdyoya kaydırılır mı? The Last of Us için de bir beyaz perde uyarlaması görür müyüz? Gelişmeleri takip etmek hiç şüphesiz ki heyecan verici olacak.