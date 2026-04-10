POCO'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

POCO, M8s isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Daha önce bir performans testinde ortaya çıkan bütçe dostu Android telefon, bu kez bir sertifika platformunda görüldü. Bu sertifika, telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor. Cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemci ile birlikte gelecek.

POCO M8s'in NBTC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen POCO M8s, 26067PC09G model numarası ile NBTC sertifikası alarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu sertifika, akıllı telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. NBTC sertifikasına göre telefon 5G teknolojisini destekleyecek.

POCO M8s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6s Gen 3

Snapdragon 6s Gen 3 RAM: 8 GB'a kadar

8 GB'a kadar Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

POCO M8s'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

POCO'nun yeni telefonu, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli POCO M8 5G'de 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

M8'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken veya web sayfasında kaydırma yaparken bile bu belirgin bir şekilde hissediliyor.

POCO M8s'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Qualcomm tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi bulunacak. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor. Yani nm yani nanometre değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Snapdragon 6s Gen 3, PUBG Mobile'ı ortalama 50 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 45 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemci daha önce POCO M7 Plus ve Redmi 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada POCO M8'de Snapdragon 6 Gen 3'ün yer aldığını, bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

POCO M8s'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

M8s'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli M8'de 50 megapiksel ana kamear, yardımcı lens ve 20 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde de 20 megapiksel ön kamera görebiliriz.

POCO M8s Ne Zaman Tanıtılacak?

M8s 5G'nin 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı, 8 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan POCO M8 5G, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

POCO M8s Türkiye'de Satılacak mı?

M8s 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda M8s 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

POCO M8s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M8 5G'nin 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 999 TL'ye satılıyor. M8s 5G'nin M8 5G'den biraz daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Dolayısıyla yeni telefon 17 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

POCO M8s'in orta segmentte oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefondaki işlemcinin hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Bu arada AMOLED ekranın çok canlı renkler sunduğunu belirteyim. Bu, genel telefon kullanımını çok daha keyifli hâle getiriyor.

Benim için bir telefonda işlemci ve ekran teknolojisi gibi özelliklerin yanı sıra yenileme hızı da oldukça önemli çünkü bu hız yüksek olursa daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Aradaki fark özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde net bir şekilde hissediliyor.