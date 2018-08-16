Polis Vücut Kameraları da Tehdit Altında

Özellikle Amerikan polislerinde yaygın olan vücut kameralarının yeteri kadar güvenli olmadığı ortaya çıktı. Nuix'in siber güvenlik uzmanı Josh Mitchell bu kameraların suçlular tarafından rahatça kontrol edilebileceğini dile getirdi.

Hem sivilleri korumak hem de yaşanan olayları takip edebilmek adına polislerde bulunan vücut kameralarının rahatça hacklenebildiği ifade edildi. Konu hakkında ufak bir araştırmada bulunan güvenlik uzmanı Josh Mitchell, polis kameralarının nasıl manipüle edilebileceğini gösterdi. Polislerin yaygın olarak kullandığı tüm markalarda bu sorun bulunuyor.

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Polis kameralarından yapılan çekimlerin nerede ve ne zaman çekildiği de dahil olmak üzere, çekimlerin silinmesi veya değiştirilmesiyle birlikte önemli meta verilerinin değiştirilebileceği aktarıldı. Konu hakkında “Bu sistemler güvenli olmayan çoklu saldırı noktalarına sahip olmalarına rağmen en temel güvenlik uygulamalarına bile sahip değiler. Bu kameraların şifreleri olmadığı için rahatça erişilebilirler" şeklinde açıklama yapan Mitchell, kamera firmalarını uyardı.

Herhangi bir özel yazılım geliştirmeye gerek kalmadan kameraları hacklemeyi başaran güvenlik uzmanı, bu kameralar ile olayların doğru yorumlanamayacağını bildirdi. Polislere yeni kamera verilmesinin doğru olacağını söyleyen Mitchell, yine de halihazırdaki kameralara şifre koyulması gerektiğini vurguladı.