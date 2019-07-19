Popüler Oyun Limbo Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin!

Siyah beyaz grafikleri ve kendine özgü tasarımıyla pek çok oyuncunun sevdiği yapım olan Limbo ücretsiz oldu. Epic Games tarafından bir süre boyunca kullanıcılara ücretsiz sunulacak olan Limbo'yu aşağıdaki bağlantıdan indirip oynayabilirsiniz.

İlk olarak Steam'de meşhur olan ve Steam'in de ücretsiz olarak indirme şansı tanıdığı Limbo, şimdi ise Epic Games'in kampanyasına dahil oldu. Geçtiğimiz gün başlayan bedava Limbo fırsatı 25 Temmuz'a kadar devam edecek. 25 Temmuz'dan sonra ücretli satılmaya devam edecek oyunu kütüphanenize hemen ekleyin.

2011 yılında oyunculara sunulan Limbo, siyah beyaz grafikleriyle pazarda farklı bir konsept oluşturmayı başardı. Karanlık havasının aksiyon ve macerayla birleştiren geliştiriciler mouse kullanımını da devre dışı bırakmış. Yani Limbo'yu oynamak için klavye yeterli oluyor. Limbo ismindeki karakteri yönettiğimiz yapımda karşımıza çeşitli engeller ve tehlikeler çıkıyor.

Limbo Nasıl Ücretsiz İndirilir?

Sistem gereksinimleri de bir hayli makul olan Limbo'yu hemen indirmek için bir adet Epic Games hesabına ihtiyacınız var. Epic Games hesabı açtıktan sonra Epic Store'dan oyunu ücretsiz olarak edinmeniz mümkün. Ayrıca oyunu kütüphanenize ekledikten sonra silinmeyeceğini de hatırlatalım.