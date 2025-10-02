Rekabet Kızışıyor! En Popüler Tarayıcılar Belli Oldu

Eylül 2025’in en popüler web tarayıcıları belli oldu. Milyarlarca insan için internete açılan kapı olan tarayıcılar, teknoloji devlerinin en büyük rekabet alanlarından biri olmaya devam ediyor. Google, Apple, Microsoft ve Mozilla gibi dev oyuncuların kıyasıya yarıştığı bu pazarda kullanıcı tercihleri her ay merakla takip ediliyor. Peki en popüler tarayıcı hangisi? İşte sıralama...

En Popüler Tarayıcılar (Eylül 2025)

Teknoloji pazar araştırma şirketi StatCounter’ın verilerine göre Google Chrome, yüzde 71,86’lık kullanım oranıyla Eylül 2025’in lideri oldu. Son iki ayda kaydettiği dikkat çekici büyümeyle konumunu daha da sağlamlaştıran Chrome, 2012’den bu yana zirvedeki yerini kimseye kaptırmıyor. Google’ın tarayıcı pazarında hâkimiyet kurmasını engelleyen tek rakip ise Apple. Yüzde 13,86 pazar payına sahip Safari, özellikle iPhone ve iPad kullanıcılar arasında oldukça popüler.

Microsoft Edge, Firefox ve Opera gibi diğer tarayıcılar hâlâ tek haneli pazar paylarında seyrediyor. Windows işletim sistemli bilgisayarlarda varsayılan olarak yüklü gelen Microsoft Edge, buna rağmen Google Chrome’un oldukça gerisinde kalıyor. Zira Windows kullanıcılarının büyük çoğunluğu bilgisayarı açar açmaz ilk iş olarak Chrome indiriyor. Hatta Microsoft, Edge üzerinden Chrome indirmeye çalışanlara kalmaları için uyarı mesajları gösteriyor. Ancak görünen o ki bu çaba kullanıcıları pek ikna edemiyor.

Eylül 2025 için en popüler web tarayıcıları şu şekilde sıralandı:

Tarayıcı Pazar Payı (Eylül 2025) Google Chrome %71.86 Safari %13.86 Microsoft Edge %4.67 Firefox %2.17 Samsung Internet %1.86 Opera %1.73 Android Browser %1.03 Brave %0.79 UC Browser %0.60 Diğer %1.43

