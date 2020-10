PS5'te Oynanamayacak PS4 Oyunları Açıklandı

PlayStation 5 lansmanından bu yana oyuncuların kafasında PlayStation 4'teki video oyunlarından hangilerinin PlayStation 5'te de oynanabileceği ile ilgili birbirinden çeşitli soru işaretleri meydana gelmişti. Japonya merkezli Sony, oyuncuların PlayStation 4 oyunlarından hangilerinin PlayStation 5'te çalışacağı veya çalışmayacağı ile ilgili soru işaretlerini sonunda ortadan kaldırdı. İşte PS5'te oynanamayacak PS4 oyunları!

PS5'te Oynanamayacak PS4 Oyunları Listesi

PlayStation 5 satın alıp almamaya karar verecek olan kişiler, PS5'te hangi PS4 video oyunlarını oynayamayacağını uzun bir zamandan beri merak ediyordu. Dünyanın en büyük şirketlerinden Sony, oyunculara yönelik yaptığı açıklamada, PlayStation 5'te hangi PlayStation 4 oyunlarının oynanamayacağını açıklığa kavuşturdu. Oyuncular, şirket tarafından paylaşılan liste sayesinde eski video oyunlarından hangilerinin oynanamayacağını biliyor.

PlayStation 5 lansmanından bu yana oyuncuların kafasında meydana gelen soru işaretlerinin büyük bir kısmı PS5 geriye uyumluluk başlığı altında verilen video oyunları ile büyük ölçüde giderilmişti ancak oyuncuların kafasında desteklenmeyecek PlayStation 4 video oyunları ile ilgili hala birtakım soru işaretleri vardı. Oyun sektörünün öncülerinden Sony tarafından paylaşılan PlayStation 5'te desteklenmeyen PlayStation 4 oyunları listesi ile söz konusu soru işaretlerinin büyük bir kısmı ortadan kalktı.

• DWVR

• Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

• TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

• Just Deal With It!

• Shadow Complex Remastered

• Robinson: The Journey

• We Sing

• Hitman Go: Definitive Edition

• Shadwen

• Joe’s Diner

Sony tarafından paylaşılan listeye bakıldığında oyunların ortak bir noktası yok gibi görünüyor. Listedeki oyunların bazıları VR oyunlarıyken bazıları değil. We Sing gibi video oyunlarının desteklenmemesi muhtemelen şarkıların yeniden lisanslanmak zorunda olmasından kaynaklı, Afro Samurai 2 ise piyasaya çıktığından beri tüm oyun mağazalarından çekildi. PS5'te oynanamayacak PS4 oyunları listesinde yer alan video oyunlarının neden oynanamadığını yansıtan sayısız nedenin olması muhtemel.

PlayStation 5 Ne Zaman Çıkacak?

Oyuncuların kafasında yer alan bir diğer soru işareti PS5'te oynanamayacak PS4 oyunları listesinin yanı sıra çıkış tarihi oldu. PlayStation 5 sunumunda yapılan açıklamada PlayStation 5'in çıkış tarihi belli oldu. Oyun sektörünün büyük isimlerinden Sony tarafından yapılan açıklamaya göre yeni oyun konsolunun çıkış tarihi 19 Kasım olacak. Oyun konsolunu bekleyen kişiler, 19 Kasım'dan itibaren PlayStation 5 sahibi olabilecek ve oyun konsolunda istediği video oyunlarını yüksek kalitede oynamaya başlayabilecek.