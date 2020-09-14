PUBG Vostok Modu Sızdırıldı! İşte Detaylar

Battle royale oyunları arasında en çok indirme sayısına sahip olan PlayerUnknown's Battlegrounds'a gelecek yeni oyun modu sızdırıldı. Vostok olarak adlandırılan yeni oyun modu sunduğu farklı oyun yapısı ile oldukça çekiyor. Peki, PUBG Vostok modu nasıl olacak? Popüler battle royale oyunu PUBG'ye gelecek yeni oyun modu ile ilgili detaylar haberimizde.

PUBG Vostok Modu Ne Zaman Gelecek?

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) sızıntıları ile tanınan PlayerIGN, tüm dünyada milyonlar tarafından oynanan video oyununun kod satırları arasında yer alan "Vostok" ismine sahip yeni oyun modunun geleceğini duyurdu. PlayerIGN, oyun moduna ilişkin yaptığı duyuruda PUBG, oyuncularına bambaşka bir oyun yapısına sahip olan yeni oyun modu ile ilgili oldukça önemli bilgiler verdi.

PlayerIGN tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni oyun modu tıpkı League of Legends'tan aşina olduğumuz taktik savaşları modu gibi bire bir karşılaşmalarda kıyasıya rekabet edeceğimiz bir oyun modu olacak. Sağ kalan oyuncular, Counter Strike: Global Offensive'da olduğu gibi her turun sonunda para kazanacak. Kazanan oyuncular, oyunun kazanması karşılığında kendisine verilen para ile karakterini güçlendirecek birtakım ekipmanlar satın alabilecek.

Oyunun sevenleri, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oyunu ile ilgili sızıntılarla tanımaya başladığımız PlayerIGN tarafından paylaşılan bilgileri gördükten sonra merak içerisinde beklemeye başladı. Oyun modunun oynanışı ile ilgili henüz hiçbir fotoğraf veya video yayımlanmadı. Oyun modu henüz geliştirilme aşamasında olduğu için Vostok modunun çıkış tarihi ile ilgili kesin bir bilginin verilmesi mümkün değildir.