Quick Charge 5.0 Hızlı Şarjın Sınırlarını Zorlayacak!

Son zamanlarda pek çok akıllı telefon tarafından desteklenmeye başlayan kablosuz şarj oldukça pratik çözümler sunuyor olsa da daha hızlı şarj için kablolu şarja yönelmeniz gerekiyor. Hızlının hızlısını arayanlara hitap eden Quick Charge 5.0 hızlı şarjın kurallarını baştan yazmayı hedefliyor.

Quick Charge 5.0 Ne Kadar Hızlı?

Qualcomm tarafından geçtiğimiz saatlerde duyurulan Quick Charge 5.0, 100W üstünde akım desteği ile birlikte oldukça iddialı gibi gözüküyor. Şimdi, şirketin bu yeni teknoloji ile neler sunduğuna göz atalım:

- Quick Charge 5.0 ile 4,500 mAh kapasitesindeki bir bataryayı şarj etmek isterseniz 5 dakika içerisinde yüzde 50, 15 dakika içerisinde yüzde 100 seviyesine ulaşabiliyorsunuz.

- Yeni teknoloji 4.0 ile kıyaslandığında 4 kat, 1.0 ile kıyaslandığında tam 10 kat daha hızlı.

- Quick Charge 5.0'ın bir önceki nesil ile kıyaslandığında yüzde 70 oranında daha yüksek güç tasarrufu sunduğu iddia ediliyor.

Söz konusu şey hızlı şarj olduğunda batarya güvenliği çok önemli bir hal alıyor. Bu kapsamda 25V'ta aşırı gerilim koruması ve 30V'ta harici güç kontrolü dahil olmak üzere 12 ayrı voltaj, akım ve sıcaklık koruması sunuluyor. Ayrıca önceki nesil ile kıyaslandığında 10 derece daha soğuk çalışabiliyor.

Quick Charge 5.0 Snapdragon 865 ve Snapdragon 865 Plus dahil olmak üzere gelecekteki premium cihazlar tarafından desteklenecek. Xiaomi, bu teknolojiyi kullanan ilk şirketlerden birisi olacak. Peki siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.