Razer, Android Oyun Konsolu Ouya'nın Tabutuna Son Çiviyi Çaktı

Dünyanın en büyük oyuncu ekipmanı üreticilerinden Razer, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Forge TV, Ouya konsolu ve MadCatz MOJO mikro konsolu için oyun mağazalarını 25 Haziran 2019'da kapatacağını duyurdu.

Ouya, Kickstarter'ın bugüne kadarki en çok finanse edilen kampanyalarından bir tanesiydi. 63.000'den fazla destekçiden toplam 8,6 milyon dolar toplayan proje, mobil oyun ekosisteminin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştu.

Razer, Forge TV, Ouya konsolu ve MadCatz MOJO mikro konsolu için oyun mağazalarını 25 Haziran'da kapatacağını doğruladı. Bu da, son yılların en iddialı ürünlerinden bir tanesi olan Ouya için yolun sonu anlamına geliyor.

Android oyun konsolu, ilk kez 2012 yılında görücüye çıkmıştı. Tegra 3 işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB depolama ile mobil ve geleneksel oyun konsolu arasındaki boşluğu doldurması beklenen Ouya, ne yazık ki geniş kitlelere adını duyuramadı.

Esasen Razer, Ouya’nın yazılımını ve donanımını geliştirmek için 2015 yılında yüklü bir yatırım yapmıştı. Oyun mağazasına destek vermeyi bırakmayan İngiliz şirket, buna rağmen oyun konsolunun üretimini durdurmuştu.

Oyun mağazasının 25 Haziran’da kapatılacağını duyuran Razer, kullanıcıların daha önce satın aldıkları oyunları oynamaya devam edebileceklerini söyledi.