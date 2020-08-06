Realme 2020 Yarıyıl Sonuçları Açıklandı

Realme 2020 ilk yarıyıl sonuçları açıklandı. 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 11 büyüme gerçekleştiren Realme, bu dönemde çift haneli pozitif rakam kaydeden tek büyük marka olarak büyük bir başarıya imza attı. Realme markasının 2020 yılının ilk yarı yıl sonuçları ile ilgili detayları haberimizde.

Realme 2020 İlk Yarıyıl Sonuçları Hakkında Detaylar

Realme, Counterpoint tarafından dört çeyrek üst üste dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası seçildi. Counterpoint, 2020 yılının birinci çeyreğinde yüzde 157 büyüme kaydeden Realme şirketinin pazarda pozitif büyüme kaydeden iki markadan biri olduğunu açıkladı.

Realme, Counterpoint Research ve IDC'ye göre Tayland, Hindistan, Kamboçya, Mısır, Myanmar, Filipinler, Ukrayna, Endonezya ve Vietnam'da ilk 5 akıllı telefon markası arasına girmeyi başardı. Realme, perakende pazarlarında X50 Pro 5G'den başlayarak 5G modellerini tanıtmaya odaklanıyor.

Realme CEO’su Li Bingzhong, “Realme, yaş ortalaması sadece 29 olan uluslararası güçlü ve genç ekibi sayesinde 2018'den bu yana 40 milyon kullanıcıya ulaştı. 2020 yılındaki güçlü yarı yıl performansımızı geliştirerek önümüzdeki 3 yıl içinde 100 milyon telefon satmayı hedefliyoruz. Uluslararası genişleme planlarımızı sürdüreceğiz ve en fazla büyümenin de uluslararası alanda olacağını düşünüyoruz" dedi.

Realme CEO'su Binzhong, "Hindistan pazarında AIoT ürünlerimizin güçlü performansı bunun güzel bir örneği. Bu ülkede sadece 10 dakika içinde 15.000 TV seti sattık ve akıllı kişisel ses cihazlarımız sadece 3 ay içinde pazar payı açısından 3. sıraya yükseldi. realme 5 kıtada 59 farklı ülke ve bölgeye yayılarak büyük başarı kaydetti” şeklinde konuştu.

Realme şirketinin tasarım stüdyosu, 2020'de dünyaca ünlü tasarımcı Naoto Fukasawa ve Hermes’in ünlü tasarımcısı Jose Levy ile işbirliği yaparak çok başarılı tasarıma sahip ürünler ortaya koydu. Realme, ayrıca X2 Pro Master ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandı. Dünyanın ilk 125W hızlı şarj teknolojisi gibi duyurularıyla realme, sadece tasarımda değil teknolojide de yeniliklere öncülük etti.