Realme'den Ucuz Android Telefon Geliyor! 50 MP Kamera ve Dahası

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Realme, C100x isimli bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte akıllı telefon, bir sertifika platformunda görüldü. Çok yakında tanıtılması beklenen cihazda sekiz çekirdeğe sahip bir işlemci bulunacak.

Realme C100x'in NBTC Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

Realme C100x, RMX5366 model numarası ile birlikte NBTC sertifikası aldı. Telefon böylece önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu sertifika, akıllı telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. NBTC sertifikası, telefonun yakında tanıtılacağını da gösteriyor.

Realme C100x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz veya 144Hz

120Hz veya 144Hz RAM: 6 GB'a kadar

6 GB'a kadar İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip bir işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip bir işlemci Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme C100x'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, 6,7 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. C100x, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz veya 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki model C75x'te 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

C75x'te ayrıca 625 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Realme C100x'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

C100x'te sekiz çekirdeğe sahip bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak C75x'te MediaTek tarafından geliştirilen Helio G81 Ultra işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 50 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu mobil oyunların yanı sıra Candy Crush Saga ve Subway Surfers City gibi yapımlar da çok akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Helio G81 Ultra işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda C100x, bu oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır.

Realme C100x'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü ise henüz belli değil. Realme C75x'te ise 50 megapiksel çözünürlüğüne arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Cihaz 1080p çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon da 1080p video kaydı desteği ile birlikte gelebilir.

Realme C100x Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme C100x'in 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan C75x, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Realme C100x Türkiye'de Satılacak mı?

Realme C100x'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C61, Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla C100x'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Realme C100x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme C75x için 133 dolar (5 bin 940 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. C100x'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 150 dolar (6 bin 700 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satılırsa vergili fiyatı 12 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Realme C100x'in ucuz Android telefonlar arasında iddialı bir model olacağını düşünüyorum. En büyük nedeni ise yüksek yenileme hızı. Bu, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Örneğin ben 120Hz yenileme hızına alıştıktan sonra 60Hz yenileme hızına sahip telefon kullandığımda sanki kasıyormuş gibi hissetmiştim.

Önceki modelin performansını göz önünde bulundurduğumda yeni telefonun da çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Bence IPS LCD yerine AMOLED ekran tercih edilse daha iyi olur çünkü AMOLED daha canlı renkler sunuyor. Bu da telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor.