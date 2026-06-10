8000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Realme, P4R 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Realme P4R 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Ağırlık: 224 gram

224 gram Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Boyut: 166,47 x 77,23 x 8,88 mm

166,47 x 77,23 x 8,88 mm İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme P4R 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

P4R 5G gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS, FPS türündeki Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Yani bütçe dostu Android telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Dimensity 6300'ün Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G ve vivo V50 Lite 5G dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti. Bu arada Realme P4 5G'te Dimensity 7400 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu arada Dimensity 7400 işlemcisinin de MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildiğini belirtelim.

Realme P4R 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Realme P4R 5G, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme P4 5G'de 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık tercih edilmişti.

1200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüle arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Bu arada IPS LCD'nin renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösterdiğini belirtelim. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

Realme P4R 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihaz ayrıca 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme P4 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. P4 5G'nin arka kameralarında 4K ve 1080p video kaydı desteği mevcut.

Realme P4R 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Realme'nin yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. P4R 5G, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Realme P4 5G'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Realme P4R 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme P4R 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C63 ve Realme C75 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak P4 satılmıyor. Dolayısıyla Realme P4R 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Realme P4R 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 18.999 rupi (9.208 TL)

18.999 rupi (9.208 TL) 6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 20.999 rupi (10.175 TL)

20.999 rupi (10.175 TL) 6 GB RAM ve 256 GB Depolama: 22.999 rupi (11.144 TL)

Realme P4R 5G için 18 bin 999 rupi başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 9 bin 208 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Realme P4R 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıoklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Realme P4R 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim.