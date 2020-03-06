Realme X50 Pro 5G, İlk Çin'de Satışa Sunulacak

Çinli üretici Realme, 5G’li akıllı telefonu X50 Pro’yu geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı. Hindistan’ın ilk 5G akıllı telefonu Realme X50 Pro, satışa sunuldu.

Realme, kısa bir süre önce ilk global 5G akıllı telefonu X50 Pro 5G’yi resmi olarak tanıtmıştı. Telefon ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Yosun Yeşili ve Pas Kırmızısı renk seçenekleriyle 12 Mart’ta Çin’de satın alınabilir olacak. Telefonun Master Edition olarak geçecek ayrı bir sürümü de olacak.

Realme X50 Pro 5G'nin özelliklerini hatırlayacak olursak; 6.44 inç, Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen, 90Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranla geliyor. Parmak izi okuyucu HDR10 destekli ekrana gömülü. Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefonun üç bellek (6GB, 8GB ve 12GB) ve iki depolama alanı (128GB ve 256GB) seçeneği bulunuyor. Arkada dikey olarak hizalanmış dört kamera sensörü bulunuyor. 64 megapiksel ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 30fps 4K video kaydına izin veriyor. 64MP ana kameraya 20x hibrit zoom yapabilen f/2.5 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel telefoto lens, 119 derece görüş alanı sunan ve f/2.3 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel portre lens eşlik ediyor. Önde çift kamera bulunuyor. Sony IMX616 sensörünü taşıyan f/2.5 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel ana kamera ve 105 derece görüş açısı sunan f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş lens bulunuyor.

Realme X50 Pro 5G telefon, çift SIM desteği, en yeni Wi-Fi 6 teknolojisi, Bluetooth 5.0, çift frekans GPS, NFC ve USB-C bağlantı özellikleri ile geliyor. Realme UI ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkan telefon, 65W SuperDart hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4200 mAh bataryadan güç alıyor.